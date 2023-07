Un début d'été préoccupant sur les routes: de nombreuses collisions impliquent des poids lourds

Le bilan routier depuis le début de l’été est inquiétant, alors que de nombreuses vies ont été fauchées, mais les accidents impliquant des poids lourds retiennent l’attention, avec au moins 7 morts et 9 blessés graves en un mois.

«Une collision avec un véhicule lourd, ça pardonne rarement», rappelle Martin Lavallière, professeur en kinésiologie à l’Université du Québec à Chicoutimi et expert en sécurité routière.

Selon une compilation effectuée par Le Journal, on déplorerait au moins 7 morts et 9 personnes grièvement blessées lors de collision impliquant au moins un poids lourd. Un bilan mi-estival qualifié «d’inquiétant» par M. Lavallière.

Il explique qu’en raison de la «masse importante d’un camion», l’énergie qui est nécessaire pour le propulser à bonne vitesse fait en sorte qu’il est inévitable qu’une collision soit «violente», venant ainsi causer des décès.

«C’est pourquoi on ne voit pas de mort lors d’une collision piéton-piéton, mais le bilan s’alourdit lorsque les éléments impliqués sont des voitures ou des véhicules lourds», illustre-t-il.

Meilleur partage de la route

Ce dernier appelle à un «meilleur partage de la route» entre les usagers, alors qu’il estime que certains automobilistes devraient adapter leur conduite en présence de poids lourds, soulignant que les camionneurs ne sont pas les uniques responsables des collisions.

«Il faut que les gens redoublent de prudence sur les routes. [...] La conduite, c’est probablement la chose la plus dangereuse qu’une personne va faire dans sa journée, et on semble l’oublier», souligne le professeur.

Ses propos font échos à ceux de Pierre Bellemarre, un expert en collision et ancien reconstitutionniste de la Sûreté du Québec, qui ne veut pas «jeter le blâme sur les camionneurs».

«Dans une collision, on regarde toujours trois facteurs: l’environnement, le véhicule et le facteur humain. [...] Pour le côté humain, il y a souvent de la distraction et de l’inattention», expliquait-il récemment en entrevue, appelé à réagir à la collision mortelle survenue au début du mois sur l’autoroute 20, dans le secteur de Saint-Zotique, où deux enfants ont perdu la vie et trois membres de leur famille ont été grièvement blessés.

Selon l’expert, un système automatique de freinage installé sur les camions et qui repère notamment les ralentissements pourrait aider à prévenir des accidents de ce genre.

«Ça détecte un paquet d’éléments, et si t’approches trop près d’une certaine distance, ça va ralentir, et si c’est trop proche, ça va carrément mettre les freins», a expliqué Pierre Bellemarre.

La SAAQ continue de sensibiliser

De son côté, la Société de l’assurance automobile du Québec a reconnu qu’«un accident est un accident de trop» et a indiqué qu’elle poursuivrait ses campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière.

On ajoute qu’on compte mettre en place une «formation obligatoire pour tous les futurs chauffeurs de véhicules lourds dès que possible».

«Cette dernière comprendra des heures de formation en ce qui concerne particulièrement les angles morts et la sécurité des usagers de la route, dont les piétons et cyclistes», précise-t-on.

Un comité d’analyse des accidents mortels impliquant un véhicule lourd a été mise en place afin «d’identifier les causes et d'élaborer des pistes de solutions pour améliorer le bilan routier».

NOMBRE DE DÉCÈS SUR LES ROUTES IMPLIQUANT UN CAMION LOURD, EXCLUANT LES OCCUPANTS DE CES DERNIERS

2022 66/392 16,8% de décès 2021 60/347 17,3% de décès 2020 59/339 17,4% de décès 2019 55/332 16,6% de décès 2018 66/352 18,7% de décès 2017 55/362 15,2% de décès

Au moins 7 accidents avec un poids lourd en 1 mois

22 juin (1 mort): une piétonne de 22 ans a perdu la vie en traversant un passage pour piétons, dans le quartier Saint-Michel Montréal, où elle a été renversée par un camion 10 roues. Sa famille est incapable de faire son deuil et demande des réponses, alors que le drame est toujours sous enquête par la police de Montréal.

24 juin (1 mort): une autre piétonne de 52 aurait connu une fin atroce en raison d’une collision impliquant trois véhicules, dont un autobus municipal. Un poteau de feux de circulation lui serait tombé dessus à ce moment.

28 juin (1 blessé grave): un cycliste a échappé à la mort lorsqu’un camion-citerne lui est passé sur le corps, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Il a toutefois subi des blessures importantes qui n’ont pas mis sa vie en danger.

