Une autre sortie difficile pour Alek Manoah

Les déboires du lanceur des Blue Jays de Toronto Alek Manoah ne sont visiblement pas terminés, lui qui a connu une vilaine sortie contre les Padres de San Diego, mardi soir, au Rogers Centre.

L’artilleur de 25 ans a donné quatre points, autant de coups sûrs et cinq buts sur balles en seulement trois manches de boulot dans un revers de 9 à 1.

Manoah a notamment permis à Juan Soto de frapper un circuit de deux points en première manche. Le joueur-vedette des Padres a aussi produit un autre point grâce à un double lors du troisième tour au bâton des siens.

Le partant des Jays a maintenant un dossier de 2-8. C’était son deuxième départ dans les majeures depuis son passage dans les ligues mineures au mois de juin. Les Jays avaient décidé de le rétrograder avec les Bisons de Buffalo, dans le AAA, afin qu’il retrouve sa confiance. Il avait ensuite rebondi en donnant un seul point sur cinq coups sûrs en six manches de boulot dans un gain de 12 à 2 sur les Tigers de Detroit.

En relève de Manoah face aux Padres, Nate Pearson a vu Manny Machado et Gary Sanchez expédié deux de ses lancers à l’extérieur des limites du terrain. Trent Grisham a aussi étiré les bras chez les vainqueurs, mais c’était aux dépens Mitch White.

En attaque, les joueurs de l’unique formation canadienne du baseball majeur n’ont pas fait grand-chose. Matt Chapman a produit l’unique point des siens. En première manche, il a frappé un simple qui a permis à George Springer de fouler la plaque.

Au total, les Jays ont réussi six coups sûrs. Cinq d’entre eux ont été obtenus lorsque le partant des Padres Joe Musgrove (9-2) était en poste. Ce dernier a passé six manches sur la butte et retiré sept rivaux sur des prises.

Le revers du jour a mis fin à une série de quatre gains des Blue Jays. Ils tenteront de renouer avec la victoire mercredi soir, dans le cadre du deuxième match d’une série de trois contre le club californien.

Une prime d’engagement record

Le premier choix au total du dernier repêchage du baseball majeur, le lanceur Paul Skenes, a paraphé son premier contrat chez les pros et il a obtenu une prime d’engagement record de 9,2 M$ de la part des Pirates de Pittsburgh.

L’ancienne marque appartenait au premier choix de 2020, soit Spencer Torkelson. Les Tigers de Detroit lui avaient accordé environ 8,4 M$ en prime d’engagement.

Skenes, un produit des Tigers de LSU, est considéré comme le plus bel espoir au monticule depuis Stephen Strasburg.

L’athlète de 6 pi 6 po et 235 lb a mené le circuit universitaire pour les prises (209) et a terminé au deuxième rang pour les victoires (12). Il possède une balle rapide qui peut atteindre 102 mph, ainsi qu’une glissante dévastatrice.