Une équipe de la MLS bannit les maillots de Messi

Lionel Messi sera évidemment tout un ambassadeur pour la Major League Soccer (MLS), mais pour les autres équipes de la ligue, il peut s’agir d’une distraction. Le St. Louis City SC a pris les choses en main en bannissant les maillots de l’Argentin durant ses matchs locaux.

Samedi, l’Inter Miami CF, le nouveau club du légendaire numéro 10, était de passage au Missouri, la veille du jour où «La Pulga» était présentée en Floride au Drive Pink Stadium.

Au CITYPARK de St. Louis, les favoris locaux l’ont emporté 3 à 0, et les partisans ont été défendu de soutenir Messi de quelconque façon.

«Pour le match du 15 juillet, cela inclut tous les maillots de Messi, les chandails et accessoires – Miami, Argentine, Barcelone, Paris Saint-Germain, Newell’s Old Boys et Grandoli», ont écrit dans une note les organisateurs de la rencontre, citant toutes les équipes pour lesquelles l’attaquant de 36 ans a joué.

D’autres clubs imiteront sans doute St. Louis, cette pratique de bannir les uniformes adverses dans les stades étant davantage répandue en Europe.