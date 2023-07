Veille de grande première du spectacle Guy Lafleur à Trois-Rivières

À 24 heures de la grande première du spectacle hommage à Guy Lafleur du Cirque du Soleil, à Trois-Rivières, les équipes mettent la touche finale à l'Amphithéâtre.

Le site est presque prêt et l’organisation travaille sur les derniers préparatifs. Mercredi, l'amphithéâtre donne le coup d'envoi de son 7e opus et rend hommage à une légende.

Un extrait du spectacle sur la carrière mythique du «Démon blond» a été présenté mardi aux médias. Des extraits d'archives rappellent le grand talent de Guy Lafleur, lui qui a été 14 saisons avec le Canadien de Montréal et a remporté cinq coupes Stanley.

Le numéro de cerceau chinois plonge le public dans la frénésie des séries éliminatoires. L'effervescence d'un match de hockey avec le numéro 10 du Canadien se marie avec l'énergie des artistes du Cirque du Soleil. Ils seront une trentaine à fouler les planches de la scène de l’Amphithéâtre Cogeco.

Les costumes aux couleurs du Tricolore et les éléments de décor... tout a été soigneusement réfléchi pour honorer celui qui a marqué l'histoire et des générations!

Les attentes face au spectacle sont grandes et l'engouement encore plus. Pour le directeur général de la Corporation des évènements, Thomas Grégoire, jamais la scène de l'amphithéâtre n'aura été utilisée de cette façon.

D’anciens joueurs du Canadien et des membres de la famille de Guy Lafleur sont attendus. Au total, 900 invités VIP sont confirmés et plus de 3 000 personnes seront présentes à la grande première mercredi.

Le spectacle sera à l’affiche jusqu’au 19 août.