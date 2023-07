FECTEAU, Jérôme



À sa résidence, le 7 juin 2023, est décédé à l'âge de 41 ans et 2 mois, Jérôme Fecteau, domicilié à Thetford Mines. Il laisse dans le deuil ses parents: Bernard Fecteau et Nicole Lafontaine, ses frères: Simon Fecteau (Caroline Perron) et Olivier Fecteau. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Vincent, Noémie et Mathieu, ses oncles et tantes de la famille Lafontaine: feu Jacques (feu Lucille Lachance), feu Pierre (André Bourque), feu Céline, feu Danielle (Jacques Talbot) et de la famille Fecteau: Madeleine (Yvon Royer, Jacinthe et Marc (France St-Gelais). Sont également touchés par son départ, ses cousins et cousines, ses collègues de travail de Récupération Frontenac et ses amis.La famille a confié la direction des funérailles à la