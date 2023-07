Appel à la vigilance : hausse inquiétante des accidents de trampoline

De plus en plus d’enfants et d’adolescents subissent des blessures en jouant sur un trampoline, allant de la simple entorse aux risques de traumatisme crânien. Pourtant, quelques recommandations peuvent être appliquées pour éviter ce type d’accident, selon une médecin.

En 2010, huit accidents de trampoline ont mené à des hospitalisations. Depuis 2021, environ 20 hospitalisations ont lieu chaque année.

«Ce qu’on voit le plus, ce sont les fractures et les entorses, autant aux membres supérieurs qu’inférieurs», a expliqué mercredi en entrevue à QUB radio Dre Marianne Beaudin, chirurgienne pédiatrique et chef du service traumatologie du CHU Sainte-Justine.

«On va voir aussi des blessures qui vont être plus sévères comme des traumatismes craniocérébral, des commotions cérébrales, même des traumas au niveau de la colonne vertébrale», a-t-elle souligné.

La moyenne d’âge des enfants hospitalisés en raison d’une blessure sur un trampoline est de neuf ans, même si ce seraient les adolescents qui se blesseraient de façon plus sérieuse, selon Dre Beaudin.

En général, il est plutôt déconseillé d’avoir un trampoline à la maison. Dans le cas contraire, certaines recommandations sont à suivre :

• Toujours faire du trampoline sous la supervision parentale

• Seulement un enfant sur le trampoline

• Toujours avoir le filet protecteur et des matelas autour

• Ne pas faire de pirouettes

«Santé Canada déconseille aux enfants de moins de six ans d’aller sur les trampolines parce qu’ils n’ont pas nécessairement la coordination et sont moins sujets à suivre les règles», a aussi rappelé la médecin.