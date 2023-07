Des rénovations coûteuses et son divorce la mettent sur la paille: 3 scénarios pour rétablir la situation

Julie, 40 ans, a la garde partagée de ses deux jeunes enfants. Après sa séparation, elle a dû effectuer des rénovations importantes sur la résidence familiale pour pouvoir la vendre. Endettée en raison de ces travaux, elle peine désormais à boucler ses fins de mois.

Les rénovations ont en effet coûté plusieurs milliers de dollars qu’elle a portés à ses cartes de crédit. Les intérêts sur les cartes étant très élevés, Julie ne voit pas le jour où elle finira de les rembourser. À cela s’ajoute un prêt contracté pour payer les frais d’avocat lors de son divorce, qui n’a pas été facile.

Elle espérait pouvoir rembourser les rénovations lors de la vente de la maison, mais une fois payés la commission, le déménagement et la mise de fonds sur sa nouvelle propriété, il ne lui est rien resté du prix de vente. «Je n’y arrive tout simplement plus. À cause des travaux et des frais d’avocat, j’ai accumulé des dettes de 55 000$. Et je dois aussi payer mon prêt auto et mon hypothèque...», dit-elle, découragée.

Un cercle vicieux

Entre son salaire, les allocations familiales et le revenu provenant de la location du sous-sol de sa résidence actuelle, les revenus mensuels de Julie s’élèvent à 3780$. Pour faire face à ses dépenses courantes, elle a besoin de 3360$ par mois. Or, actuellement, c’est la moitié de ses revenus qui est engloutie dans les paiements minimums de ses dettes. «Par conséquent, elle doit constamment utiliser ses cartes pour faire face à ses autres obligations financières. C’est un véritable cercle vicieux dont elle est incapable de sortir», indique Stéphanie Michel, conseillère en redressement financier chez Raymond Chabot.

De plus, elle a maintenant utilisé le maximum de crédit disponible sur ses cartes et elle se retrouve dans une impasse. Elle craint de perdre sa maison et de ne plus être en mesure d’offrir de bonnes conditions de vie à ses filles.

Trois scénarios

Stéphanie Michel a examiné le dossier de Julie et a établi trois scénarios. Le premier consiste à obtenir un prêt de consolidation de son institution financière de façon à pouvoir rembourser toutes ses dettes d’un seul coup. Elle n’aurait alors qu’une seule dette à rembourser à un taux d’intérêt moindre que celui de ses cartes de crédit. «Compte tenu de sa situation financière, de sa cote de crédit et de son ratio d’endettement, ce n’est pas envisageable», mentionne Stéphanie Michel.

Le deuxième scénario consiste à effectuer un refinancement hypothécaire, mais celui-ci s’avère impossible, car l’équité qu’elle possède sur sa résidence n’est pas suffisante.

Troisième option: la proposition de consommateur, qui lui permettra de payer une partie de ses dettes, mais pas la totalité, tout en conservant sa maison. «Cette offre à ses créanciers tient compte de sa capacité réelle de remboursement, et ce, tout en protégeant ses actifs. Elle versera donc un montant mensuel de 385$ pendant cinq ans. J’ai aussi travaillé avec elle pour l’aider à établir un budget réaliste qui intègre à l’avance certaines dépenses. Cela évitera qu’elle ait recours au crédit en cas d’imprévus», mentionne Stéphanie Michel.

SA SITUATION FINANCIÈRE

Actifs:

Résidence: 160 000$

Nissan Maxima 2013: 8800$

Dettes:

Hypothèque: 149 000$

Cartes de crédit: 35 000$

Prêt personnel: 20 000$

Prêt auto: 5500$

TOTAL DES DETTES: 209 500$ dont 55 000$ non garantis

Revenus mensuels:

Revenus d’emploi: 2200$

Allocations familiales: 955$

Loyer du sous-sol: 625$

TOTAL DES REVENUS: 3780$

Dépenses mensuelles: