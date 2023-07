Des avancées pour atténuer les symptômes d’une maladie rare

Des chercheurs ont fait d’importantes découvertes concernant la dystrophie myotonique, une maladie rare qui affecte les muscles.

Une personne sur 500 est atteinte par la dystrophie myotonique de type 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le reste du monde, c’est plutôt 1 personne sur 8 000.

«Les gens ont de la faiblesse musculaire, leurs muscles deviennent plus petits avec les années. Il y a aussi des problèmes cardiaques, de cataractes, digestifs, au niveau du système reproducteur», a décrit Elise Duchesne, chercheuse au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mais ces symptômes pourraient être atténués dans un horizon de cinq à dix ans. La chercheuse de la région et un chercheur du CHU Sainte-Justine à Montréal ont réussi à identifier ce qui cause les problèmes aux muscles : ces derniers vieillissent plus vite.

L’expertise du CHU Saint-Justine à Montréal a été nécessaire pour interpréter les données récoltées dans la région auprès de plusieurs patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«On travaille beaucoup avec les enfants, c’est eux qui sont majoritairement atteints par des maladies génétiques rares. On a une expertise assez grande dans le domaine dans la médecine de précision. On a aussi des machines de qualité qui nous permettent de faire de meilleures analyses», a confirmé le chercheur du CHU Sainte-Justine, Nicolas Dumont.

Lueur d’espoir pour les patients

Ces avancées permettent maintenant aux chercheurs d’envisager différents médicaments qui pourraient aider les patients qui doivent vivre avec la maladie.

Ils peuvent espérer voir des résultats concrets d’ici cinq à dix ans. Des essais cliniques pourront débuter prochainement sur des animaux et ensuite sur les humains.

À terme, les médicaments prescrits ne devraient pas permettre la guérison, mais pourraient offrir une meilleure qualité de vie aux patients.