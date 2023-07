Des risques de sextorsion sur une récente application prisée des jeunes

L’application française Wizz, de plus en plus prisée par les adolescents et les jeunes adultes, serait utilisée pour les extorquer en les incitant à envoyer des photos sexuellement explicites, bien loin de la promesse de l’entreprise d’offrir un «safe space», a rapporté NBC News.

Wizz s’utiliserait de la même façon que Tinder, en permettant aux utilisateurs de faire défiler des profils qui indiquent la photo, le prénom, l’âge et le signe du zodiaque d’une personne.

Il est alors possible d’envoyer un message à la personne ou de glisser vers la gauche pour voir un autre profil.

Créée en 2019, cette application se présenterait comme un «safe space» pour des personnes de 13 ans et plus.

Pourtant, Wizz serait la septième plateforme la plus mentionnée dans les rapports de sextorsion transmis à la ligne d’information du Centre canadien de protection de l’enfance (C3P) entre les mois de juin 2022 et 2023.

Selon Stephen Sauer, directeur de cette ligne d’information, 75 rapports ont été reçus au sujet de cette application depuis le début de l’année, contre 15 lors des six mois précédents.

Environ 90% des rapports du C3P étaient liés à des allégations de sextorsion de jeunes au cours des six derniers mois sur cette application qui attire des jeunes de 13 à 17 ans, selon le média américain.

«Ils cherchent souvent à entrer en contact avec d'autres jeunes du même âge par l'intermédiaire de l'application et c'est ainsi qu'ils se font extorquer», a expliqué M. Sauer à NBC News.

Il est toutefois encore impossible de savoir qui est à l’origine de ces sextorsions et si elles sont liées à une activité criminelle en ligne plus importante.

«Wizz comprend les inquiétudes des parents concernant la sécurité en ligne de leurs adolescents. Nous nous engageons à fournir une plateforme sûre pour tous, y compris les jeunes adultes et les adolescents», a déclaré le président-directeur général de Wizz, Aymeric Roffé dans une réponse au média.