Eau contaminée: des citoyens inquiets pour leur santé à La Baie

La présence de contaminants appelés PFAS dans l'eau dans certains secteurs de La Baie inquiète les citoyens.

Ils étaient nombreux à s'être déplacés à la bibliothèque de La Baie, mercredi après-midi, pour prendre part à la période de questions qui leur était allouée lors de la séance du conseil d'arrondissement.

Le Dr Jean-François Betala Belinga était présent pour répondre aux nombreuses questions des citoyens présents. Ils étaient une centaine dans la petite salle allouée pour la rencontre.

La santé publique a voulu se montrer rassurante en précisant que l’eau demeure potable, malgré la présence du contaminant PFAS. Les citoyens s’inquiètent des effets de cette eau sur leur santé.

Selon les explications du Dr Betala Belinga, le composé de perfluoré pourrait avoir des effets néfastes sur la santé, lors d’une exposition prolongée sur une période d’environ 70 ans.

Toutefois, aucune preuve scientifique n’est en mesure pour l’instant de déterminer si les PFAS peuvent avoir des effets à court terme sur la santé.

Il existe 10 000 composées de PFAS et deux d’entre eux, le PFOA et le PFOS s’avèrent toxiques. Ils ne sont pas détectables avec les outils actuels et n’ont donc pas été répertoriés dans les échantillons d’eau récoltés par le ministère de l’Environnement dans le secteur de La Baie.

Les effets de nombreux composés de PFAS sur la santé ne sont toujours pas documentés à ce jour.

Malgré tout, le docteur a voulu se montrer rassurant.

«Le PFAS est un ensemble de composés dont certains sont plus toxiques que d’autres. Récemment, il y a eu des mises à jour là-dessus et, dans le cas de ces mises à jour, on a fait une analyse d’environ une vingtaine de PFAS. On a recherché ceux qui sont présumés être les plus toxiques et qui pourraient rendre l’eau non potable. On ne les a pas retrouvés, donc c’est pour ça que l’eau est potable à La Baie», a-t-il dit.

«Par contre, puisqu’on retrouve quand même d’autres sortes de PFAS, on recommande comme santé publique de prendre des mesures à moyen terme pour les diminuer, dans une approche de prévention », a-t-il ajouté.

Santé Canada recommande que le niveau de PFAS ne dépasse pas les 30 nanogrammes par litre.

L’inquiétude persiste

Malgré les réponses obtenues par la santé publique, les citoyens demeurent inquiets et souhaitent obtenir de plus amples détails sur les effets de cette substance sur leur santé.

«Comme santé publique, à des fins de prévention, vous dites aux gens de boire de l’eau contaminée, alors que vous ne savez pas si c’est nocif ou non. Moi je ne donnerais jamais cette eau à mes enfants» a souligné Martial Laberge, un résident de La Baie depuis 63 ans qui s’inquiète des effets à long terme de l’eau sur sa santé.

Les citoyens ont demandé d’avoir une autre rencontre avec les autorités de la santé publique, afin d’avoir davantage d’information.

La santé publique ne ferme pas la porte à cette possibilité, mais rien n’est confirmé pour le moment.