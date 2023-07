Édouard Julien se hisse au sommet des recrues du baseball majeur

Trois coups sûrs lundi, trois autres mardi. Que ce soit pour les lanceurs qui l’affrontent ou les amateurs du baseball du Québec, Édouard Julien mérite une attention particulière car le jeune joueur des Twins du Minnesota flirte maintenant avec une moyenne au bâton supérieure à ,300.

En frappant deux simples et un circuit mardi soir face aux Mariners, à Seattle, le jeune homme de Québec a haussé sa moyenne à ,308 et figure parmi les meilleures recrues du baseball majeur dans plusieurs catégories offensives.

He must have gotten bored with hitting so many singles. #MNTwins pic.twitter.com/ry3FHSaTUL — Minnesota Twins (@Twins) July 19, 2023

«Je ne mets jamais trop d’emphase sur ce qui est arrivé dans le passé, que ce soit bon ou mauvais, indiquait Julien, lors d’une entrevue accordée au Journal plus tôt cette saison. Je ne m’en fais pas avec ce que je vis chaque jour. Chaque journée, c’est une nouvelle partie et chaque apparition au bâton est une nouvelle opportunité.»

Julien, 24 ans, est resté fidèle à cette façon de penser afin de connaître ses étonnants succès à titre de recrue dans le baseball majeur. Réputé pour sa confiance inébranlable, le Québécois sait très bien passer de la parole aux actes. Depuis le début du mois de juillet, il met la balle en jeu une fois sur deux (15 en 30), ayant réussi quatre longues balles à ses neuf derniers matchs.

D’un match à l’autre

Celui dont le plus récent rappel dure depuis plus d’un mois aurait notamment pu commencer à douter quand, le 24 juin, il avait terminé un match avec un rendement de 0 en 5 dans une défaite de 3 à 2 des Twins contre les Tigers, à Detroit. Il avait d’ailleurs été retiré trois fois sur des prises, ce soir-là. Sa moyenne au bâton tombait à ,243.

Getty Images via AFP

Mais le lendemain, toujours à Detroit, c’était un nouveau match, puis il a obtenu deux coups sûrs. Puis deux autres, le 26 juin, contre les puissants Braves, à Atlanta.

Début juillet, Julien a notamment frappé un circuit lors de deux matchs consécutifs, au domicile des Twins, contre les Royals de Kansas City. Ainsi, passent les jours... Et le 19 juillet au matin, la moyenne du Québécois est de ,308.

Getty Images via AFP

Statistiques impressionnantes

Le nom de Julien ne fait pas partie des discussions pour le titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine. Josh Jung (Rangers du Texas), Masakata Yoshida (Red Sox de Boston) et Gunnar Henderson (Orioles de Baltimore), qui ont joué davantage, demeurent les principaux candidats en lice.

Julien ne dépasse pas moins bien des attentes à ses premiers pas dans le baseball majeur. Huit circuits et 11 doubles en 146 apparitions officielles au bâton. Une moyenne de puissance de ,548, ce qui correspond au nombre de buts parcourus à chaque fois qu’il se présente au marbre. En ajoutant son taux de présences sur les sentiers de ,380, on retrouve finalement une statistique hautement considérée pour évaluer l’apport offensif d’un joueur, soit l’OPS. Dans le cas de Julien, on parle d’un rendement de ,928, au premier rang du baseball majeur parmi toutes les recrues ayant disputé 35 matchs ou plus cette saison. Oui, au premier rang!

Il est devant Corbin Carroll, des Diamondbacks de l’Arizona. Devant Jung, Yoshida et Henderson. Devant aussi la sensation des Reds de Cincinnati Elly De La Cruz, dont tout le monde parle.

Parmi les meilleures recrues du baseball majeur en 2023

Moyenne au bâton (minimum de 100 AB*)

1 – Masakata Yoshida, BOS ... ,318

2 – Édouard Julien, MIN ... ,308

3 – Matt McLain, CIN ... ,302

4 – Elly De La Cruz, CIN ... ,288

5 – Corbin Carroll, AZ ... ,286

Moyenne de puissance (min. 100 AB)

1 – Édouard Julien, MIN ... ,548

2 – Corbin Carroll, AZ ... ,538

3 – Francisco Alvarez, NYM ... ,534

4 – Matt McLain, CIN ... ,513

5 – Masakata Yoshida, BOS ... ,503

OPS (puissance + présences sur les buts) – min. 100 AB

1 – Édouard Julien, MIN ... ,928

2 – Corbin Carroll, AZ ... ,900

3 – Masakata Yoshida, BOS ... ,883

4 – Matt McLain, CIN ... ,880

5 – Nolan Jones, COL ... ,852

*apparitions officielles au bâton

(avant les matchs du mercredi 19 juillet)

«Difficile de ne pas y penser» -Édouard Julien

Les Twins du Minnesota sont aux prises avec un beau problème : le Québécois Édouard Julien est en feu tandis que le vétéran joueur de deuxième but Jorge Polanco est sur le point de revenir au jeu.

«C’est difficile de ne pas y penser, quand une raison expliquant ma présence ici est le fait que le joueur de deuxième but est blessé», a avoué Julien, mardi soir, tel que cité sur le site web du baseball majeur.

Getty Images via AFP

Blessé à une cuisse, Polanco complète actuellement sa remise en forme au niveau AAA, avec les Saints de St. Paul. Pendant que Julien multiplie les coups sûrs face aux Mariners, à Seattle, le Dominicain de 30 ans a été blanchi en quatre présences, mardi soir à Omaha, étant retiré trois fois sur des prises au passage.

Un gérant embêté

Polanco se dresse néanmoins comme un joueur ayant davantage d’expérience au deuxième coussin pour les Twins.

«Julien a été tout un frappeur depuis son rappel et tu ne veux pas perdre son bâton, non plus, a commenté le gérant des Twins Rocco Baldelli, à propos du retour éventuel de Polanco. Je ne sais pas ce qu’on va faire, on a besoin de beaucoup de bons joueurs pour atteindre nos objectifs.»

Julien, frappeur de choix?

La formation du Minnesota pourrait très bien garder Polanco et Julien dans ses rangs, utilisant à l'occasion le Québécois à titre de frappeur de choix.

«Je sais que le mieux pour l’équipe est probablement d’avoir Polanco et moi dans la même formation, a lui-même constaté Julien. Ce serait le meilleur scénario, mais je suis prêt à tout.»