Enfin, Céline Dion revit en France

Grâce au Figaro, le plus grand quotidien français, Céline Dion revient dans l’actualité là-bas.

Céline n’ayant pas chanté sur scène en France depuis six ans, le public l’avait un peu oubliée. Cette semaine, Le Figaro lui consacre une série de six longs articles qui la propulsent de nouveau dans l’actualité. Les articles qu’on publie sur les artistes sont souvent superficiels, mais cette fois, ce n’est pas le cas. Les papiers du Figaro sont fouillés et, je crois, très fidèles aux faits.

Le troisième article, publié hier (mercredi), m’a profondément ému. Il a réveillé chez moi de bien agréables souvenirs. C’était l’époque où je commençais à vivre avec Louise DesChâtelets et celle où nos amis Eddy Marnay et Mia Dumont, la relationniste montréalaise qui fut durant plusieurs années la compagne du célèbre parolier, s’affairaient à faire de Céline la vedette qu’elle est devenue.

Je ne veux rien enlever à René Angélil dont l’importance auprès de Céline est indiscutable. Mais René était avant tout un imprésario et pour se faire connaître, une chanteuse a besoin de chansons. Et qui plus est, de chansons qui deviendront des «hits» ou des «tubes» comme on dit de l’autre côté de l’Atlantique. Eddy Marnay était un homme discret et parlant peu, pouvant mettre dix minutes ou dix ans pour écrire une chanson. Conscient de son talent, il n’en faisait jamais état, préférant mousser la réputation des chanteuses pour lesquelles il écrivait. Comme Dalida, France Gall et, surtout, Céline.

VICTORIEUSE DE L’EUROVISION

Contrairement à ce qu’on croit généralement, ce n’est pas Michel Drucker qui a fait de Céline une vedette en France, mais Eddy Marnay. Ce troisième article de la série du Figaro montre bien que c’est lui qui avait convaincu Drucker d’inviter l’adolescente à sa populaire émission Champs Élysées. Lui encore qui réussit à la faire inscrire à l’Eurovision pour représenter la Suisse, concours dont elle sortit victorieuse. Lui enfin qui la présenta au MIDEM, ce marché mondial de la chanson.

L’article rappelle qu’en 1981, René Angélil avait convaincu Eddy de venir rencontrer Ginette Reno afin d’écrire pour elle. Lorsque le parolier débarqua à Montréal, René avait déjà éconduit Ginette. Il venait d’avoir un coup de foudre pour Céline. Le Figaro ne révèle pas qui de Mia Dumont ou de René Angélil réussit à convaincre Eddy de rester à Montréal. Durant les années qui suivirent, Eddy écrivit les chansons des cinq premiers albums de Céline dont les succès exceptionnels D’amour ou d’amitié et Mon ami m’a quittée.

L’IMPORTANCE DU FRANÇAIS

Louise DesChâtelets et moi avons fréquenté Eddy et Mia Dumont jusqu’à notre séparation en 1994. C’est durant ces années qu’Eddy me fit part de son pessimisme lorsque René Angélil entreprit de lancer Céline aux États-Unis. Je me souviens d’un dîner avec Eddy dans un de ses restaurants familiers de Neuilly-sur-Seine où il habitait. Il m’avait confié sa très grande peine de voir Céline abandonner la chanson française. Pour Eddy, né en Algérie, le français était la langue des dieux et la plus belle qui soit pour composer des chansons.

Chaque fois que j’écoute celles qu’il a écrites pour Céline, je ne peux qu’être d’accord avec le prolifique parolier (il a écrit 4000 chansons) dont la fidèle et dévouée Mia Dumont a recueilli et classé les archives pour en assurer la pérennité.