Erreurs à éviter dans une succession

Je vous lis chaque matin et j’apprécie vos réponses et commentaires. À la mère qui vous faisait part de son inquiétude face à l’attitude de son fils qui aurait souhaité une plus grosse part de l’héritage laissé par son père, je voudrais dire ce qui suit.

Mon conjoint, récemment décédé, avait toujours pris en note les prêts accordés à ses trois enfants qu’il considérait comme des avances sur l’héritage qu’ils allaient recevoir à son décès. Ce que je trouvais justifié, vu que certains étaient plus gourmands que d’autres. Et les enfants étaient au courant de sa méthode.

C’est comme ça qu’au décès de mon mari, j’ai fourni la liste à l’exécuteur de la succession pour que le résiduel soit partagé équitablement entre ceux qui avaient moins reçu de son vivant. Si cette dame ne connaît pas le montant exact des sommes déjà données, elle pourrait au moins proposer de faire des pourcentages en plus ou en moins. Mais je lui signale aussi que fort probablement cela créera des remous, car les testaments rouvrent souvent de vieilles blessures.

Anonyme avec le sens de la justice

Vous ne pouviez pas terminer plus sagement votre message. Les suites d’un testament sont malheureusement à l’image des dissensions familiales qui prévalaient du vivant du défunt.