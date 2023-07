LAROCHELLE LABRECQUE, Emma



Entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 juillet 2023, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Emma Labrecque, épouse de feu Cajetan Larochelle. Elle était la fille de feu Wilfrid Labrecque et de feu Antoinette Laprise. Elle demeurait à Beaumont, autrefois de Saint-Gervais, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h. L'inhumation de madame Labrecque aura lieu par la suite, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Mario Vézina), Colette (feu Fernand Emond), Line (Raymond Sénéchal), Carole (Dominique Carbonneau), Nathalie (Normand Rochefort), Maryse (Claude Jr. Gourgues) et Guylaine (Richard Bernard); ses petits-enfants : Myriam et Mickaël Chabot, Jonathan Tanguay, Ulysse et Nicolas Leblond, Sarah et Gabrielle Nadeau, Marie-Christine, Eve et Alexandre Rochefort, Kristina et Catherine Larochelle-Laflamme, Jacob Nadeau, Jade Gourgues, Allison et Jean-François Bernard et ses 12 arrière-petits-enfants et 1 à venir. Elle était la sœur de : feu Bernadette (feu Joseph Lemelin), feu Germaine (feu Pierre Labrecque), feu Georges (feu Marie-Anne Roy), feu Ernest et Simone (feu Eugène Dutil). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Larochelle ainsi que ses filleules Thérèse et Jacinthe, son filleul Ulysse; de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au Dre Lemieux pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes Handicapées de Bellechasse 355, rue Saint-Jean Honfleur (Québec) G0R 1N0 et à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église de Saint-Gervais. La direction des funérailles a été confiée à la