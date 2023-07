Grands Feux Loto-Québec: une 27e édition musicale et festive en août

Le ciel de la Capitale s’illuminera à nouveau à compter du 1er août alors que la 27e édition des Grands Feux Loto-Québec s’amorcera au grand plaisir des amateurs de spectacles pyromusicaux.

Chaque jeudi et mardi soir d’août, les spectateurs auront droit à de nombreux spectacles sous des thématiques comme celle du country avec la soirée Nashville (15 août), en passant par l’électro avec la soirée DJ (10 août), jusqu’à un voyage dans le sud avec la soirée Playa (24 août).

La musique et la fête seront bien sûr à l’honneur alors qu’un nouvel espace terrasse sur le quai du côté de Québec sera ouvert à partir de 18h, avec chansonnier et musique en lien avec la thématique de la soirée.

«Notre équipe prend plaisir, encore cette année, à mettre le fleuve et les quais au cœur de cet événement divertissant et gratuit. Groupes musicaux, chansonniers, camions de rue, animation, créativité et émotions seront au rendez-vous», se réjouit François Brunet, directeur événementiel chez Créations Pyro.

Le Réseau de transport de la Capitale et la Société de transport de Lévis offriront également un service de navettes lors de chaque événement.

Succès touristique

Réussite annuelle, les Grands Feux Loto-Québec accueillent généralement plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année au mois d’août, ce qui permet d’accroître les retombées économiques locales.

«Les Grands Feux Loto-Québec favorisent l’effervescence de Québec et de Lévis et contribuent au dynamisme de leur offre touristique. [...] L’événement participe à la notoriété du Québec en tant que destination de choix», a souligné la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, par voie de communiqué.

«Nous sommes fiers de poursuivre cette tradition qui éblouit de grandes foules dans la région de Québec. Les retombées de cet événement accessible et rassembleur profitent à toute la collectivité», ajoute Benoit Lefrançois, vice-président corporatif au jeu responsable, aux communications et à la responsabilité sociétale chez Loto-Québec.

Selon l’organisation, l’événement génère habituellement quelque 43 000 nuitées dans les différents types d’hébergements de la région de Québec, dont 55% dans des établissements commerciaux.