Il attendait un appel du service à la clientèle de TD, c’était un fraudeur au bout du fil: 18 000$ perdus

Un homme de Brossard tente en vain depuis novembre dernier de se faire rembourser 18 450$ par la TD, perdus aux mains d’un fraudeur qui s’est fait passer pour un agent du service à la clientèle de la banque.

«Les intérêts continuent de monter, car ils ne veulent pas prendre d’entente, du fait que j’ai toujours fait des paiements. Donc, on attend que je sois vraiment dans la m***, et après on pourra m’aider?», se demande Marc-Émile Duquette, découragé.

Le 20 octobre dernier, le tireur de joints de 44 ans a signalé une transaction frauduleuse de 919,80$ sur sa carte de crédit TD. Le représentant de l’institution a indiqué qu’une enquête serait ouverte et qu’on allait rappeler M. Duquette.

Un mois plus tard, un employé de la TD a appelé M. Duquette pour confirmer que le montant lui serait crédité et qu’une nouvelle carte de crédit lui serait envoyée.

Il attendait un appel de la TD

Le lendemain de cette communication, alors que M. Duquette était au travail, il reçoit un nouvel appel d’une personne affirmant travailler pour la TD. On l’informe alors que d’autres transactions suspectes sont en cours sur son compte et qu’il semble y avoir eu vol d’identité, car des fraudeurs auraient tenté d’obtenir une marge de crédit de 20 000$ à son nom chez CIBC, en plus d’avoir ouvert un compte bitcoin maintenant négatif.

Au bout du fil, on met de la pression sur M. Duquette afin qu’il s’occupe de la situation rapidement, car d’autres clients ont vécu des événements similaires et ont dû payer le montant de la dette, n’ayant pas agi assez tôt.

Marc-Émile Duquette est alors invité à se présenter en succursale de la TD et on lui fait valoir que son aide sera précieuse pour arrêter les fraudeurs en action. C’est alors qu’il tombe dans un piège, car il n’est pas en ligne avec la TD, mais avec un manipulateur sans scrupule.

«Du fait que cette personne était déjà au courant de la fraude précédente sur mon compte, j’ai baissé la garde», regrette M. Duquette.

Tombé dans le piège

M. Duquette s’attendait à parler à un employé en succursale, mais on l’invite à se montrer subtil. On lui dit que de l’argent sera remis dans son compte pour qu’il serve ensuite à remettre le compte bitcoin à zéro, ce qui permettra de retracer les fraudeurs. On lui demande son mot de passe et M. Duquette s’inquiète, mais on lui oppose des arguments convaincants. Il exécute les instructions données et retire le maximum possible de sa marge de crédit et de sa carte de crédit, pour ensuite se rendre à un guichet bitcoin où il doit déposer l’argent.

Peu après, Marc-Émile Duquette s’est rendu compte qu’il avait perdu 18 450$ et a signalé la fraude à sa banque, puis porté plainte à la police de Longueuil. Il a entrepris de nombreuses démarches ensuite, espérant un remboursement.

«Je me suis brûlé et j’ai fini par mettre ça entre les mains d’une avocate», raconte-t-il.

Mais la mise en demeure envoyée en mai n’a pas eu d’effet positif.

Enquête en cours

La TD, par la voix de sa porte-parole, indique «comprendre à quel point la situation doit être pénible» pour son client, sans pouvoir donner de détails sur un dossier précis. Elle affirme être en contact direct avec M. Duquette et qu’une enquête est toujours active.

Au Centre antifraude du Canada, on recommande de ne jamais donner de renseignements personnels lors des appels non sollicités. Dans le cas de M. Duquette, son avocate Hélène Blanchard plaide qu’il n’aurait jamais baissé la garde, si ce n'était de la première fraude et des communications qui se sont ensuivies avec la TD.