Immigration: déficit démocratique chez Desjardins

Un nouveau rapport publié par le Mouvement Desjardins exhorte Ottawa à accueillir plus d’immigrants. Le rapport a été réalisé sous la houlette de Randall Bartlett, directeur principal de l’économie canadienne chez Desjardins.

L’immigration est au cœur de nos débats de société depuis plusieurs années. Bien qu’on puisse reconnaître qu’elle soit nécessaire, nous sommes loin d’un consensus sur le seuil acceptable.

Le grand appétit de Justin Trudeau pour augmenter la population de façon exponentielle a d’ailleurs été fortement décrié.

Dans un tel contexte, il est plutôt choquant que le Mouvement Desjardins mette de l’avant une augmentation substantielle de l’immigration sans avoir préalablement consulté ses membres.

Légitimité douteuse

Le Mouvement Desjardins se présente comme une coopérative à l’écoute de ses membres. Il jouit d’instances démocratiques et mène régulièrement des sondages pour connaître l’opinion de ses membres. Comme membre chez Desjardins, je n’ai toutefois pas eu vent d’une quelconque consultation sur le sujet de l’immigration.

En fait, le membre s’est transformé au fil du temps en client et les diverses consultations sont plutôt à caractère commercial. Les assemblées générales et les congrès servent plus à avaliser les orientations de la haute direction que d’en débattre.

Cette démocratie de façade sert l’image, mais elle ne doit pas déranger les affaires. Le rapport Bartlett l’illustre bien alors qu’il vient en collision avec bon nombre de partis présents à l’Assemblée nationale.

Être ou ne pas être

Si Desjardins veut rendre plus crédible son statut de coopérative le distinguant d’une banque, il aurait intérêt à se montrer plus démocratique. Dans le cadre actuel, les membres des caisses et les actionnaires des banques ne se distinguent pas vraiment, car ils disposent de très peu de pouvoir dans leur institution respective.

Le respect des membres aurait commandé que le Mouvement Desjardins les consulte avant d’avancer des propositions sur l’immigration, sachant que le sujet est délicat!