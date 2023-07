Inondations à Baie-Saint-Paul: Québec accorde près d’1 M$ pour sécuriser un mur de protection

BAIE-SAINT-PAUL | La Ville de Baie-Saint-Paul pourra compter sur une aide financière de près de 1 million $ de l’État québécois pour sécuriser un ouvrage de protection contre les inondations.

La somme de 917 320 $ permettra de réaliser une expertise sur la structure du mur est qui borde la rivière du Gouffre, au centre-ville de la municipalité.

On prévoit que les travaux seront réalisés «rapidement» afin «d’assurer la sécurité des personnes et des biens», en cas de nouvelle crue.

L’annonce en a été faite mercredi matin, à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et la députée Kariane Bourassa.

Elle survient moins de trois mois après les inondations majeures qui ont causé de sévères dommages à de nombreux bâtiments, le 1er mai.

«Je suis très heureux de cette annonce, qui nous permettra de sécuriser et de mieux protéger notre centre-ville. Cet ouvrage est un élément essentiel à l’adaptation de nos infrastructures aux changements climatiques; il rassurera les résidentes et résidents du secteur déjà engagés dans la rénovation de leur maison et aidera ceux qui hésitaient à prendre une décision», a déclaré Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul.

Plus de détails à venir...