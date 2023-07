Juste pour rire a pensé à Disney pour son site extérieur

«Le mini Walt Disney que j’ai toujours voulu créer, il arrive!» À la veille d’ouvrir son site extérieur au public, le patron de Juste pour rire, Patrick Rozon, était très enthousiaste à l’idée de présenter les nouveautés qui embelliront le Quartier des spectacles.

Après des années difficiles causées par la pandémie, l’organisation de Juste pour rire a pensé en priorité à l’expérience du festivalier», mentionne le chef de la direction de la création de Groupe Juste pour rire.

«On s’est demandé ce que les festivaliers voulaient faire sur le site, autre que la programmation, dit Patrick Rozon. On a pensé à des endroits pour manger et boire, s’asseoir à l’ombre et des zones pour les familles.»

«Quand tu vas à Disney, tu te promènes d’univers en univers, poursuit-il. C’est un peu ça que je voulais créer. Tu entres dans la zone familiale et après, c’est Juste pour jouer. Ce n’est pas juste séparé par des tables et une tente. Il y a vraiment une ambiance. Pour vrai, c’est comme magique!»

En pensant à la récession et à l’ADN du festival, Juste pour rire a aussi mis beaucoup d’emphase sur la gratuité, cette année.

«On a pensé au fait que les gens peuvent arriver à 17h, repartir à 23h et il va toujours y avoir quelque chose à faire», mentionne Patrick Rozon.

Sommeliers de l’humour

Afin de savoir quoi voir parmi la multitude de spectacles et d’activités, le festival propose cette année des «sommeliers de l’humour». «C’est comme des pastilles de goût! lance Patrick Rozon en riant. Le festivalier dit au sommelier ce qu’il aime comme genre d’humour et s’il veut voir des spectacles gratuits et/ou payants. Et le sommelier leur fait un parcours pour la soirée.»

Sur la grande scène cette année, Juste pour rire présentera notamment des spectacles concepts de Rachid Badouri, P-A Méthot, Les Trois Accords et Rita Baga. «La force de l’humour, c’est que tu peux jumeler tout ce qui est le fun là-dedans, dit Patrick Rozon. C’est multi-artistique.»

Le Carrefour du peuple, sur l’univers de François Pérusse, une scène dédiée au stand-up et du théâtre invisible» mené par 25 comédiens qui feront environ 150 sketches sur le site ponctueront également la programmation extérieure.

Juste pour rire se tiendra du 20 au 29 juillet. Pour plus d’infos : hahaha.com.