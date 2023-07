La défaillance de Pogacar est plus rassurante

La «belle» défaillance de Tadej Pogacar était presque plus rassurante que le terrible coup d’assommoir du Danois Jonas Vingegaard, mercredi, lors de la 17e étape du Tour de France.

Pourquoi ? Simplement parce que l’horrible journée du Slovène apparaît plus normale et humaine que l’écrasante domination de son adversaire. N’importe quel quidam ayant fait un peu de vélo sait très bien que personne n’est à l’abri d’un coup de marteau.

Une chute, une fringale et une chaleur insupportable peuvent abattre le meilleur des cyclistes. C’est le mur.

Pogacar a tout vécu le même jour. Seul Voldemort Armstrong, « Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom », n’en a pas connu ou presque pendant sept ans. Et on connait la fin de l’histoire.

D’un extrême à l’autre

D’une course ultra serrée avec 10 secondes d’écart après 2600 kilomètres, nous sommes passés en 48 heures seulement à une avance quasi insurmontable de 7 min 35 s, du jamais vu depuis 1981.

AFP

La plus grande rivalité actuelle tous sports confondus est devenue, en deux jours et des poussières, une domination outrancière et suspicieuse. D’un match nul passionnant, on passe d’un trait à une défaite de 11 à 1, comme celle du 2 décembre 1995, qui a marqué le dernier match de Patrick Roy avec le Canadien.

Dommage.

D’abord le chrono de mardi. Même le directeur du Tour n’attendait pas une torpille semblable. Après une bataille de tous les instants, on avait prévu un écart de 15 ou 20 secondes, peut-être 30 dans le pire des cas. Mais le lézard Vingegaard a roulé quatre secondes de mieux au kilomètre, pour une avance dantesque de 1min38 sur à peine 22 kilomètres.

Une couche de plus

Au terme de sa performance de cheval, les propos du Danois n’avaient rien pour étouffer les critiques.

« À un moment donné, j’ai même commencé à mettre en doute mon capteur de puissance, pensant qu’il était brisé. J’essayais de me retenir à certains moments, mais je continuais à aller très, très vite. »

Prudent, Hugo Houle s’est dit « surpris » par un tel écart.

La stupéfaction s’est poursuivie mercredi dans l’ascension vers Courchevel.

AFP

Avec encore dix kilomètres à gravir, Vingegaard avait déjà éliminé tous ses rivaux. En fait, il n’en a jamais eu.

La seule chose qui a pu freiner le maillot jaune dans l’épouvantable Col de la Loze, ce sont des véhicules à l’arrêt. Vingegaard a dû mettre le pied à terre dans un tournant bouché par les motos et les nombreux spectateurs.

Une moto de France Télévisions est à l'origine de l'incident. Le pilote et son passager l'ancien coureur Thomas Voeckler, seront exclus pour la 18e étape jeudi.

Sur le plan sportif, Pogacar a reconnu sa faiblesse momentanée, impossible à nier. « J'ai lâché, je suis mort », a admis le vainqueur de deux Tour de France, en 2020 et 2021. Cette étape était peut-être même un peu exagérée. Lorsque l’on voit les premiers au classement grimper la dernière rampe à 18 % vers l’arrivée en serpentin et à l’arraché, on grimace à leur place en s’interrogeant un peu.

Toujours mieux

Mais le Tour est synonyme de démesure. Et il le sera toujours. Si le Jamaïcain Usain Bolt a couru le 100 mètres avec un temps de 9 s 58, personne ne veut voir le prochain champion olympique de la discipline avec l’or en 11 s 21. Nous sommes tous coupables avec le sport-spectacle. Comme Vingegaard, Alcaraz au tennis pourrait également dominer son sport comme jamais auparavant.

Le dopage dans tout ça ? Chacun des 176 cyclistes au départ de ce Tour 2023 peut gagner une étape, une journée dans sa vie. J’en suis convaincu. L’Autrichien Felix Gall l’a fait aujourd’hui au prix d’une souffrance évidente.

Remporter la course de 3500 kilomètres est fort différent.

Si tous les records de vitesse sont brisés comme c’est le cas, mêmes ceux des tricheurs reconnus, inutile de débattre. Les statistiques avancées ne mentent pas mais est-ce que les partisans veulent encore en entendre parler ? La foule criera encore pour ses favoris demain.