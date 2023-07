Le gestionnaire de mots de passe d’Apple compatible avec des navigateurs

Apple a publié la première version bêta publique de macOS Sonoma, la prochaine mise à jour majeure de macOS, qui permet aux utilisateurs de Mac d'utiliser le gestionnaire de mots de passe d'Apple dans des navigateurs Web tiers tels que Google Chrome, Microsoft Edge et potentiellement d'autres navigateurs basés sur Chromium.

Le gestionnaire de mots de passe intégré à macOS stocke les mots de passe en toute sécurité et est accessible par les paramètres du système à l'aide du déverrouillage par empreinte digitale ou du mot de passe de l'ordinateur.

Cela offre de nombreux avantages, notamment la possibilité d'utiliser des mots de passe uniques et complexes pour chaque site Web ou service, ce qui renforce la sécurité des comptes en ligne. En cas de violation de données, les utilisateurs n’ont qu’à changer le mot de passe compromis pour ce site spécifique.

Pour la synchronisation entre appareils

Le stockage des mots de passe dans le gestionnaire d'Apple permet également la synchronisation avec d'autres appareils Apple par iCloud, tels que les iPhone ou les iPad. Cependant, les utilisateurs devaient auparavant utiliser Safari pour accéder au gestionnaire de mots de passe sur un Mac, car l'extension iCloud Passwords d'Apple pour Windows ne fonctionnait qu'avec Google Chrome et Microsoft Edge.

Par ailleurs, les utilisateurs pourront désormais créer un groupe pour partager un ensemble de mots de passe. Tous les membres d'un groupe pourront ajouter et modifier des mots de passe pour les maintenir à jour, et comme le partage se fait via iCloud Keychain, il est chiffré de bout en bout. En outre dans Sonoma, les codes de vérification à usage unique reçus dans Mail se remplissent désormais automatiquement dans Safari, ce qui permet de se connecter en toute sécurité sans quitter le navigateur.

Compatibilité avec Google Chrome sur Mac

La bonne nouvelle, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour de macOS cet automne à la version Sonoma, Apple prévoit d'intégrer l'extension iCloud Passwords à Google Chrome sur Mac, ce qui la rendra compatible avec d'autres navigateurs basés sur Chromium comme Arc et Brave. La société travaille également activement au portage de l'extension Microsoft Edge sur macOS. Cependant, la prise en charge de Mozilla Firefox n'est pas disponible pour le moment.

Apple

Une bonne nouvelle pour la sécurité des futures clés d’accès

La commodité d'un gestionnaire de mots de passe accessible sur différentes plateformes deviendra de plus en plus essentielle à mesure que de plus en plus de sites Web adopteront la prise en charge des clés d’accès (passkeys). Ces dernières sont générées automatiquement et stockées en toute sécurité sur les appareils, et sur macOS, elles peuvent être enregistrées dans le gestionnaire de mots de passe d'Apple et synchronisées entre les appareils Apple.

Une incursion dans le marché des gestionnaires

Auparavant, de nombreux utilisateurs de Mac s'appuyaient sur des gestionnaires de mots de passe tiers tels que 1Password. Toutefois, comme le gestionnaire de mots de passe d'Apple deviendra plus largement accessible sur différents navigateurs et qu'il ajoutera les mots de passe partagés dans les prochaines mises à jour, les utilisateurs pourraient envisager de passer à la solution intégrée d'Apple.