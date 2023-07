L’entraîneur du Kraken récompensé pour la saison renversante de son équipe

Le Kraken de Seattle a prolongé mercredi le contrat de son entraîneur-chef Dave Hakstol, qui détient une entente valide jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

L’instructeur de 54 ans a permis à la jeune concession de déjouer les pronostics en 2022-2023. Le club a accédé aux séries éliminatoires à sa deuxième campagne grâce à une récolte de 100 points et a vaincu l’Avalanche du Colorado au premier tour. Il a fallu sept matchs aux Stars de Dallas pour les écarter en demi-finale de l’Association de l’Ouest.

«Nous croyons aller dans la bonne direction avec Dave comme pilote et il importait de lui montrer cette confiance avec ce nouveau pacte, a déclaré par voie de communiqué le directeur général du Kraken, Ron Francis. Lui et son personnel ont accompli un excellent boulot pour tisser les liens entre les joueurs et instaurer un état d’esprit fondé sur l’équipe en premier. Leurs habitudes de travail ont donné le ton.»

Finaliste à l’obtention du trophée Jack-Adams dans la Ligue nationale de hockey, Hakstol a dirigé 441 parties de saison en carrière, incluant les 277 premières chez les Flyers de Philadelphie de 2015 à 2018. Lors des débuts de Seattle, il a vu ses hommes totaliser 27 gains et 60 points.