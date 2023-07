Les Étoiles de La Jacques-Cartier

Courtoisie (ajouter source)

Permettez-moi de revenir sur le 4e Gala reconnaissance de La Jacques-Cartier, présenté récemment à Saint-Gabriel-de-Valcartier devant plus de 170 convives et qui vise à récompenser les personnes et les entreprises qui contribuent de façon significative au développement et au rayonnement de la région de La Jacques-Cartier. Les entreprises Quatre Natures et Nordique Spa Stoneham ont reçu, respectivement, les prix dans la catégorie Entreprise touristique de moins de 10 000 visiteurs et de plus de 10 000 visiteurs. Le Trail du Grand-Duc (Événement de l’année), La boîte à planter (Jeune entreprise), Biotero (Industrie et commerce), La bulle café-boutique (Développement durable), Diffusion culturelle SBDL (Mise en valeur de la culture), Coop Multi-Services de Tewkesbury (OBNL et entreprise d’économie sociale) et La Boulange Gourmande (Coup de cœur iFX Productions) figurent parmi les gagnants de la soirée.

D’autres étoiles

Parmi les autres récipiendaires du Gala reconnaissance de La Jacques-Cartier, notons l’Institut Andréa Bédard (Travailleur autonome). Andréa Bédard (1) est une esthéticienne et une massothérapeute qui a toujours mis le bien-être des gens au cœur de ses décisions. Mathieu Larochelle (2), qui œuvre dans le domaine du ski depuis plus de 15 ans (il a créé le centre Ski de fond Stoneham), a mis la main sur le titre de Bénévole de l’année. Dans la catégorie Personnalité artistique de l’année, le prix est revenu à Richard Cameron Morneau (3), artiste aux multiples talents, qui exploite son univers tiré du fantastique à travers les arts du cirque, les arts de la scène ou les arts visuels.

Aussi dans le ciel étoilé

Gabrielle Beaulieu (1) a reçu le titre de Personnalité sportive de l’année. Ses distinctions sont nombreuses, dont une médaille d’or au championnat canadien junior, une médaille d’argent au championnat panaméricain et une médaille d’or à l’Open international. Ses compétitions la mènent du Costa Rica à la Bulgarie, en passant par les États-Unis. Le titre de Personnalité d’affaires est revenu à Hugues Lavoie (2), entrepreneur audacieux qui a créé et développé, à partir de zéro, une entreprise des plus respectées : le Nordique Spa Stoneham. Vivian Viviers (3), qui s’est dévouée auprès de la Ville de Lac-Saint-Joseph pendant 20 ans à titre de directrice générale, s’est vu remettre le prix Bâtisseur de l’année.

Le Festif de Baie-Saint-Paul

Ce rassemblement incontournable de la scène musicale québécoise et internationale dont l’engagement local, l’écoresponsabilité, l’audace et la créativité (flirtant avec la magie) sont devenus les marques de commerce s’ouvre demain (20 juillet), au centre-ville de Baie-Saint-Paul, sur plus de 10 sites d’activités, pour se poursuivre jusqu’à dimanche. Les festivaliers pourront notamment assister aux performances de Daniel Bélanger, Les Trois Accords, Vulgaires Machins, Milk & Bone, LaF et Valaire. Sur le plan international, Amyl and The Sniffers, Ghost Funk Orchestra et Balkan Paradise Orchestra se produiront sur l’une des scènes. Toute la programmation et d’autres renseignements pertinents se trouvent sur le site du Festival au lefestif.ca.

Anniversaires

Louis Morissette (photo), acteur, scénariste, producteur et conjoint de Véronique Cloutier, 50 ans... Jean-Sébastien Aubin, ex-gardien de but de la LNH, 46 ans... Atom Egoyan, réalisateur et scénariste canadien, 63 ans... Mario Grenier, « Big » pour les intimes, ex-animateur radio et maniaque de golf, 65 ans... Richard Z. Sirois, humoriste et ex-membre de Rock et Belles Oreilles, 67 ans... André Forcier, réalisateur et scénariste (Le Vent du Wyoming), 76 ans.

Disparus

Le 19 juillet 2013 : Yves Lorrain (photo), 72 ans, artisan de radio entre autres à CFLS et à CHRC à titre de directeur des programmes... 2020 : David Cliche, 68 ans, ancien ministre péquiste sous Lucien Bouchard et Bernard Landry et spécialiste des questions autochtones... 2019 : Rutger Hauer, 75 ans, acteur néerlandais révélé dans le film Blade Runner en 1982... 2018 : John Vigilante, 33 ans, ailier gauche de la Ligue américaine de hockey (LAH)... 2017 : Barbara Weldens, 35 ans, chanteuse française... 2016 : Garry Marshall, 81 ans, réalisateur du film Pretty Woman, paru en 1990... 2014 : James Garner, 86 ans, acteur américain... 2012 : Paul-Henri Duberger, 73 ans, artiste peintre impressionniste... 2008 : Paul Bussières, 66 ans, maître à penser de nombreux scénographes... 1994 : Victor Barbeau, 99 ans, un des plus ardents défenseurs de la langue française au Canada... 1981 : Roger Doucet, 62 ans, ténor québécois... 1974 : Joe Flynn, 49 ans, acteur de cinéma et de télé.