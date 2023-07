Les familles Labbé et Lussier font la paire: une nouvelle écurie québécoise voit le jour en Série NASCAR Pinty’s

Une nouvelle écurie québécoise voit le jour en Série NASCAR Pinty’s et elle implique deux familles dont la réputation n’est plus à faire en course automobile.

Le concessionnaire Lussier (GM) de Saint-Hyacinthe et le Centre du VR Victoriaville ont uni leurs efforts pour se porter acquéreur d’une voiture qui fera ses débuts au Grand Prix de Trois-Rivières le mois prochain.

Et derrière le volant, on retrouvera un certain Alex Labbé, l’un des plus grands ambassadeurs du NASCAR dans la province.

«Ça faisait longtemps, ma famille et moi, que nous voulions acheter une voiture pour courir en Série NASCAR Pinty’s et le tout s’est concrétisé la semaine dernière avec la contribution de Dominic Lussier, a indiqué Labbé, en entrevue au Journal de Montréal. On a bâti une petite équipe, mais on ne manque pas d’ambitions.»

Par passion

Le bolide, destiné aux épreuves en circuit routier, a été acheté de l’écurie GM Paillé.

«Elle servait principalement à des expositions et elle n’a jamais vraiment roulé, d’affirmer Labbé. On va tout mettre en œuvre pour la préparer efficacement en vue du GP3R le mois prochain. Nous avons aussi l’intention de courir au circuit ICAR et à Mosport plus tard au cours de la saison.»

Lussier, copropriétaire de l’Autodrome Granby et du RPM Speedway (à Saint-Marcel-de-Richelieu), deux complexes qui organisent des épreuves sur terre battue, ne compte pas les heures dédiées à la course automobile. Il doit aussi opérer un concessionnaire GM qui exige de longues heures de travail.

«C’est une aventure toute nouvelle pour moi et ma famille. Je mets les pieds là-dedans pour réussir. Ça nous donne une bonne visibilité. Mais, il n’y a pas de cachette, on fait ça d’abord par passion», d’avouer Lussier.

«Nous avons les infrastructures pour faire un bon bout de chemin. Alex, lui, a acquis beaucoup de connaissance au fil des ans, de renchérir Lussier. Il sait comment préparer une voiture de course et il a les habiletés pour trouver les bons ajustements. Tant que ça restera plaisant, je vais avoir le goût de m’impliquer. Dès que ça va mettre des roches dans mes souliers, j’aurai des questions à me poser.»

La saison 2024 dans la mire

Lussier a multiplié les démarches depuis quelques années pour attirer la Série NASCAR Pinty’s sur la terre battue de l’Autodrome Granby.

Si ces efforts se sont avérés vains, il n’a pas l’intention de jeter l’éponge. Bien au contraire, il souhaite qu’une escale sur son site de compétition soit intégrée au calendrier de la série en 2024.

«Cet été, j’ai été silencieux dans ce dossier, mais à Trois-Rivières dans quelques semaines, des dirigeants de NASCAR seront sur place et des discussions sont prévues, explique Lussier. Le fait d’avoir une équipe en Série Pinty’s ne nuira certes pas. C’est un autre élément favorable à notre candidature. On la veut cette course l’an prochain à Granby.»

Lussier a par ailleurs, confirmé que le vétéran Ron Fellows sera de retour cette année à Trois-Rivières au sein de son équipe à l’occasion de la course du Défi urbain Chevrolet. L’écurie comptera aussi sur la présence de Labbé, de Donovan Lussier et de Jean-François Tessier.

Une quatrième équipe pour Labbé

Pour revenir à Labbé, il a annoncé au Journal qu’il participerait aux deux prochaines étapes de la saison 2023 en Série NASCAR Xfinity qui seront disputées ce samedi à Pocono (piste ovale) et la semaine prochaine sur le circuit routier de Road America.

«Je ne fais pas une saison à temps plein, mais le téléphone sonne, de dire le pilote des Bois-Francs. Il faut croire que mon travail est reconnu.»

Pour ces deux épreuves, Labbé a été recruté par l’écurie SS Green Racing, pour laquelle il n’a jamais couru.

«Il s’agira de ma quatrième équipe en Série Xfinity cette année», rappelle-t-il.

En espérant qu’un jour, une organisation de premier plan fera enfin appel à ses services. Imaginez Labbé au volant d’un bolide d’équipes de premier plan comme JR Motorsports ou Joe Gibbs. Il serait un prétendant à la victoire, c’est certain.