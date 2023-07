L’espoir peut permettre de traverser les pires souffrances

Je suis la mère d’un toxicomane. J’ai deux autres enfants plus vieux que lui qui n’ont jamais consommé et qui ont des vies on ne peut plus normales. Mais c’est de mon dernier que je m’inquiète le plus, encore aujourd’hui rendue à 76 ans, alors que lui en a 38.

Il a commencé à consommer à l’adolescence pour faire comme les autres. C’est quand sa blonde qu’il adorait l’a laissé tomber à 22 ans pour partir avec son meilleur ami, que son vase a débordé pour le mener à la rue. Sa descente aux enfers a marqué la fin du couple que je formais avec le père de mes trois enfants.

Je mettais tellement de temps et d’énergie sur son cas, que mon mari en a eu assez, et qu’il a quitté le bateau. J’ai tout donné à cet enfant, sans vraiment penser aux autres qui me semblaient avoir moins besoin de moi comparativement à lui. Ils me l’ont souvent reproché, mais je ne les écoutais pas, trop prise que j’étais par le cas de mon petit dernier.

Mon fils est toujours quelque part dans la rue, je ne sais pas trop où. Quand la comédienne Francine Ruel a raconté publiquement l’histoire tragique de son fils toxicomane et itinérant, je m’y suis un peu reconnue. Encore plus quand elle a écrit son livre « Anna et l’enfant vieillard ». Comme elle, je garde l’espoir qu’il va s’en sortir.

Mais le top de mes espoirs est arrivé la semaine passée, quand j’ai lu le reportage de La Presse+ signé par Tristan Péloquin à propos d’une mère qui, soir après soir, sillonnait les rues du centre-ville dans sa voiture de luxe à la recherche de son fils de 31 ans, tombé dans l’enfer du crack. Comme le mien, son fils cumule les problèmes de drogue, d’itinérance et de santé mentale, mais le système ne peut rien faire pour lui, si lui ne veut rien faire. Comme cette femme, c’est l’espoir de le voir un jour accepter de l’aide qui me tient en vie, exactement comme elle. Dommage que le reste de la famille m’ait laissée tomber.

Une mère

Ce que j’ai envie de vous répondre c’est que le reste de votre famille a le goût de vivre et pas juste de survivre. C’est pourquoi elle s’est protégée en vous fuyant, vous qui avez décidé de mourir pour la seule cause qui semble vous tenir à cœur, ne manifestant même pas un minimum de respect envers vous-même. L’espoir d’un sauvetage ne doit jamais faire oublier l’essentiel.