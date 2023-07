Matvei Michkov: son agent apporte des nuances sur de récentes rumeurs

L’espoir Matvei Michkov continue de faire jaser de nombreux observateurs et partisans, même s’il n’a pas encore disputé une seule rencontre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et les plus récentes allégations à son sujet n’ont pas amélioré sa réputation.

Plus tôt ce mois-ci, le média russe Sport-Express a relaté - en citant l’agent du principal concerné Sergei Fedotov - que le joueur sélectionné au septième rang par les Flyers de Philadelphie ne voulait pas se retrouver dans le giron des Coyotes de l’Arizona et des Capitals de Washington. Les «Yotes» ont mis la main sur Dmitry Simashev au sixième échelon, tandis que les «Caps» ont appelé Ryan Leonard deux positions plus bas.

Toutefois, Fedotov a tenu à clarifier quelque peu ses propos à la même source, affirmant qu’une carrière dans la capitale américaine ne constituait pas le grand rêve de son client. En revanche, il n’aurait pas créé de remous si Washington avait jeté son dévolu sur le patineur de 18 ans.

Détenant un contrat valide dans la Ligue continentale jusqu’en 2026, Michkov a longtemps été au centre de l’incertitude en raison de ses origines, la Russie étant impliquée dans un conflit armé en Ukraine. Le père du hockeyeur a été retrouvé mort près de son domicile il y a quelques mois. Par ailleurs, le comportement du jeune homme a également suscité des commentaires. Pendant le balado «Spittin’ Chiclets», Paul Bissonnette a évoqué un coup de pied asséné à un coéquipier. De son côté, Ryan Whitney a parlé d’un manque de respect du joueur envers ses entraîneurs et d’autres patineurs ayant plus d’expérience que lui.