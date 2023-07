Miranda Lambert en a assez des spectateurs irrespectueux

Miranda Lambert s’ajoute à la liste des vedettes irritées par certains comportements problématiques de spectateurs; exaspérée par des admirateurs prenant des égoportraits pendant sa performance, la chanteuse a momentanément cessé son concert pour les rappeler à l’ordre.

L’artiste country se produisait au Bakkt Theatre de Las Vegas dimanche dernier en grande première de sa suite de concerts baptisée Velvet Rodeo. Cette dernière n’a visiblement pas aimé être dérangée pendant son interprétation de Tin Man.

Dans une vidéo capturée par un spectateur et rapidement devenue virale, on peut la voir arrêter abruptement de chanter et parler du comportement de ces spectatrices embarrassantes en prenant la foule à témoin.

«Ces filles s’inquiètent pour leurs égoportraits et n’écoutent pas la chanson. Ça m’énerve un peu. Je n’aime pas cela, du tout. Nous sommes ici pour écouter de la musique country ce soir», peut-on l’entendre dire au public qui applaudit.

La vidéo a cumulé 2,4 millions de vues sur TikTok depuis sa publication lundi.

AFP

Du Québec à Londres

En mai dernier, le chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin avait dû mettre sur pause la musique de l’Orchestre de Philadelphie à deux reprises lorsque les sonneries de téléphones se sont mises à résonner pendant le spectacle.

«Pouvons-nous vivre sans téléphone pendant une heure?», avait déclaré le maestro irrité lors de la deuxième intermission forcée. L’artiste avait ensuite confirmé aux médias avoir entendu pas moins de quatre sonneries ce soir-là.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

À l’international, la chanteuse Adele a également partagé son agacement face au manque d’étiquette des spectateurs lors d’un récent concert à Londres.

En faisant référence à la nouvelle «mode» de lancer des objets aux interprètes sur scène, la vedette britannique est apparue armée... d’un fusil à t-shirts! «Je vous défie de me lancer quelque chose», a-t-elle averti la foule, mi-sérieuse.