Pas de tournoi dans la saison pour la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) n’a aucunement l’intention d’imiter la NBA et de mettre en place une compétition parallèle pendant la saison régulière.

S’inspirant de ce qui se fait au soccer, la NBA a récemment annoncé qu’elle tiendra un tournoi pendant les mois de novembre et de décembre. Les 30 équipes y participeront et seront divisées en cinq groupes. La formation gagnante remportera la coupe NBA et chaque joueur de celle-ci touchera 500 000$.

«Nous ne considérons pas l’option de tenir un tournoi pendant la saison régulière», a déclaré l’adjoint au commissaire de la LNH, Bill Daly, au réseau ESPN.

De son côté, le directeur de l’Association des joueurs de la LNH, Marty Walsh, s’est dit ouvert à l’idée. Il a cependant spécifié qu’aucune discussion en ce sens n’a été tenue avec les hockeyeurs du circuit.

«Je pense que ça vaut la peine de regarder tout ce qui existe, a dit Walsh. Je dis tout le temps aux joueurs: “Si vous avez une idée que vous pensez être un peu farfelue, lancez-la simplement en passant par moi”. On ne sait jamais ce qui peut se transformer en une initiative brillante.»

Si l’idée d’un tournoi pendant la saison régulière ne semble pas intéresser les administrateurs de la LNH, le circuit a exploré l’idée de passer de 82 à 84 parties en décembre dernier. Cet éventuel changement mènerait à un camp d’entraînement moins long et à moins de matchs préparatoires.