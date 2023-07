Patinoires extérieures réfrigérées: plusieurs mois de retard pour les études de faisabilité

Les études de faisabilité pour les patinoires extérieures réfrigérées à Québec, qui devaient être rendues en avril dernier, n’ont toujours pas été livrées, mais l’administration Marchand promet des réponses à l’automne.

Alors qu’elle les attendait pour avril dernier, ce n’est qu’en octobre prochain que la Ville de Québec recevra les études qui l’orienteront dans son plan de déploiement de ces nouvelles infrastructures, a confirmé la porte-parole Karine Desbiens.

Les contrats ont été accordés entre février et avril à trois entreprises, Larochelle et Desmeules Architectes, EMS Structure et CBTEC, qui se penchent respectivement sur les aspects de l’architecture de l’ingénierie de structure et de l’ingénierie mécanique. Les sommes pour ces analyses totalisent 130 438 $.

Calendrier maintenu

Cela « n’affecte ni les objectifs ni le calendrier de réalisation des patinoires extérieures couvertes », indique Mme Desbiens.

« Des expertises techniques sur les différents sites sont nécessaires pour finaliser les études et nous sommes en attente des résultats. » Elles doivent servir entre autres à identifier des lieux possibles d’implantation.

Le conseiller membre de l’exécutif responsable des Sports, Jean-François Gosselin, affirme que la Ville dévoilera à l’automne deux lieux choisis, ainsi que des coûts, qui seront enchâssés dans le prochain budget de la Municipalité.

Il dit s’attendre à des montants « entre 5 millions $ et 7 millions $ » par patinoire.

Ces coûts comprennent les installations connexes comme le toit ou le pavillon de services. « Avant le budget de décembre, on va déterminer les deux priorités, dépendamment des recommandations qui vont être faites. »

Sites à l’étude

Plusieurs sites sont à l’étude : le parc Duberger, le parc du Bon-Pasteur, le parc Saint-Viateur, le parc Saint-Pierre, le parc Jean-Guyon, le parc Jules-Émond et un site près de la bibliothèque Étienne-Parent.

La Ville explique que « la période d’appel d’offres a pris plus de temps que prévu puisque les soumissionnaires ont soumis plusieurs questions, ce qui a retardé la date d’ouverture. Par conséquent, les consultants ont débuté leur mandat en avril 2023 ».

L’administration de Bruno Marchand veut doter la ville de Québec d’une patinoire extérieure réfrigérée couverte par arrondissement.

La première infrastructure du genre dans la capitale verra le jour en 2024 grâce à un don de 2 millions $ de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, qui a choisi Québec pour installer une patinoire Bleu Blanc Bouge.

Elle sera construite au parc Victoria dans l’arrondissement La Cité-Limoilou. La Fondation paie pour la surface, les bandes et de l’équipement et la Ville déboursera les sommes pour le toit et un pavillon

de service.