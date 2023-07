Patrice Bergeron: une fuite d’information qui en dirait long?

Depuis quelques jours, la diffusion d’une image suscite l’attention des partisans de Patrice Bergeron et des Bruins de Boston, qui pourraient déjà détenir la réponse du Québécois quant à son avenir dans le hockey professionnel.

Ayant agi comme capitaine du club, le numéro 37 a été jusqu’ici vague relativement à ses intentions pour la prochaine saison. Après l’élimination des siens au premier tour des séries 2023, il avait mentionné vouloir aborder le sujet avec ses proches. Or, certains croient que l’heure de la retraite a sonné pour le vétéran de 37 ans et ils estiment détenir une preuve.

Ainsi, une story partagée sur Instagram montre l’attaquant Brad Marchand se soumettre à une séance photo des Bruins sur la glace de leur complexe d’entraînement. Si la procédure semble banale, quelques-uns ont remarqué une inscription peu visible sur le côté supérieur droit du chandail du joueur; celle-ci s’apparente à la lettre C, qui identifie le capitaine de la formation. Cependant, le hockeyeur apparaît de côté et non de face, ce qui rend difficile la tâche d’en venir à un constat clair.

Photo tirée d'Instagram

Pour le moment, l’organisation n’a pas diffusé d’informations officielles concernant le statut de Bergeron. Ce dernier a totalisé 58 points en 78 rencontres au cours de sa 19e saison en carrière dans la Ligue nationale. Il a empoché son sixième trophée Frank-J.-Selke, remis au meilleur joueur d’avant à caractère défensif du circuit.