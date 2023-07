Poilievre moins pitbull, plus golden retriever

Le relooking de Pierre Poilievre continue de faire jaser.

Ce matin, en point de presse, il s’est directement fait poser la question: vous ne portez plus de lunettes, vous avez une nouvelle coupe de cheveux et démontrez plus de joie de vivre, que se passe-t-il?

Sa réponse était toute prête: «C’est l’été, ma femme trouve que je suis mieux sans lunettes, alors je dois la rendre heureuse en priorité.»

«Mais que je porte des lunettes ou pas, j’ai la meilleure vision pour le pays!»

Bien envoyé. Clairement, la réplique était écrite à l’avance.

Connu pour son style abrasif et tranchant, depuis quelques semaines, il adoucit son image et son ton.

Capture d'écran, CPAC

Moins pitbull, plus golden retriever. C’est lui-même qui l’a dit récemment dans une entrevue avec un média local de la Colombie-Britannique.

«Je suis amical, affable, capable de m’entendre avec n’importe qui, a-t-il expliqué en se comparant à l’animal au poil blond. Mais je suis prêt à me battre si quelqu’un cherche la pagaille.»

Inspiré par Trudeau?

Il n’y a pas de hasard.

Poilievre et son entourage voient les sondages comme tout le monde. Il ne profite d’aucune lune de miel.

Ses performances dans les dernières élections partielles ont été en deçà des attentes et ont même de quoi inquiéter.

Poilievre se cherche. Il a adopté un style plus décontracté, plus cool, moins crispé.

Capture d'écran, CPAC

Il laisse maintenant la plupart du temps tomber les lunettes. Finis les chemises blanches et l’épaisse brillantine.

Il suit en quelque sorte les traces de son prédécesseur Erin O’Toole, qui s’était mis à la course et avait posé avec un t-shirt noir bien serré pour montrer ses biceps sur son programme électoral en 2021.

Il faut noter l’ironie de ces chefs conservateurs qui essaient de compétitionner avec Justin Trudeau sur son propre terrain, soit celui de l’apparence.

Ils se sont moqués de ses cheveux et de son parcours de prof de théâtre.

Andrew Scheer, Erin O’Toole et maintenant Pierre Poilievre s’en sont tous inspirés à leur façon.