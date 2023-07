Québec, ville gourmande: des sushis véganes qui sont loin d'être plates

Des sushis végétaliens sans aucune trace de poisson, voilà ce que propose la chaîne montréalaise Bloom Sushi, qui vient de s’installer sur la 3e Avenue à Limoilou. Et le résultat est épatant, sans compromis sur le goût.

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: il y a un nouveau chef au Château Frontenac et son menu gastronomique fait rêver

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: voici deux crèmeries originales où célébrer l'arrivée de l'été!

La gastronomie végétalienne s’est grandement améliorée au cours des dernières années. Oubliez les premiers fauxmages qui goûtaient le carton!

Les sushis botaniques raffinés du chef Christian Ventura vont confondre les sceptiques... en plus de faire le bonheur des personnes allergiques au poisson, des femmes enceintes et de ceux qui suivent un régime à base de plantes.

«C’est exceptionnel, les saveurs qu’il va chercher, c’est un génie, ce gars-là!», s’enthousiasme Yannick Parent, propriétaire de plusieurs restaurants à Québec, dont le Don Végane et le Bello.

Celui qui a été végétalien pendant trois ans a été séduit par l’offre de la chaîne, qui cherchait à prendre de l’expansion dans la région. Il n’a pas hésité longtemps avant de s’associer à l’équipe.

«Le concept est exceptionnel. Quand je suis allé l’essayer à Montréal, je suis tombé en amour à la première bouchée», se souvient le restaurateur aguerri.

Photo Patricia Brochu

Pionniers de la cuisine végane

Bloom a été développé par Dominic Bujold – l'un des fondateurs de Sushi Shop, qui a ensuite lancé le restaurant végétalien LOV, à Montréal – et le chef Ventura, un pionnier de la cuisine botanique.

«C’est tellement bon que les gens oublient qu’il n’y a pas de poisson dans les sushis», m’assure Dominic Bujold.

Et je lui donne raison. C’est à s’y méprendre.

Concoctés uniquement à partir d’ingrédients végétaux, les sushis sont très savoureux. Beaucoup plus même que certains sushis classiques au poisson.

Le travail de recherche pour créer des agencements variés de goûts et de textures m’a impressionnée – tout comme la présentation soignée.

Photo Patricia Brochu

Dans le rouleau Paradise, les tomates séchées se marient à merveille aux champignons shiitakes marinés, au poivron rouge grillé et à la sauce au yuzu.

Photo Patricia Brochu

Les gyozas croustillants aux champignons, servis avec une sauce aux amandes et au kimchi, sont de véritables petites merveilles.

Photo Patricia Brochu

Le chef met les légumes en avant-plan et utilise aussi des produits qui imitent à la perfection la viande ou le fromage à la crème. Son «saumon fumé» au konjac est vraiment réussi.

Ne manquez pas le Big Bloom fait de végé-bœuf frit, de fromage à la crème végane, d’oignons croustillants et d’une mayo imitant la sauce du populaire Big Mac.

Du poulet de rôtisserie aux sushis véganes

La création préférée du chef Ventura est le Mr Crunch – garni de pleurotes frits, de shiitakes, de tempura et d’une sauce tartare à la truffe.

«J’ai fait ça pour impressionner quelqu’un et ç’a marché», me confie-t-il dans un grand éclat de rire, lors de l’ouverture du restaurant à Québec.

Photo Patricia Brochu

La recette, qui n’a plus quitté le menu, est l’un des meilleurs vendeurs. La carte propose une bonne variété de rouleaux spéciaux, de futomakis et d’hosomakis, ainsi que des entrées et desserts. Vous ne sortirez pas de là affamé, je vous rassure!

Le chef se passionne depuis l’ouverture de son premier restaurant végane en 2014 pour la création de recettes audacieuses, qui vont séduire même les plus carnivores.

Il faut dire que cet autodidacte de la cuisine a lui-même été un grand consommateur de viande avant de changer d’alimentation pour des raisons de santé. Il pouvait engloutir un poulet de rôtisserie à lui seul pour dîner, raconte-t-il!

Lors d’un voyage à New York, il a goûté des sushis véganes et c’est là qu’il a eu le déclic.

«J’ai aimé ça, mais je me suis dit: je peux faire mieux», raconte ce passionné, qui a vécu au Mexique jusqu’à ce qu’il s’établisse à Montréal au début de la vingtaine.

Le résultat mérite le détour, que vous soyez simplement curieux de découvrir ce type de cuisine, ou soucieux, comme de plus en plus de consommateurs, quant à la surpêche et à ses effets sur l’environnement.

Bloom Sushi

1099 A, 3e Avenue (local adjacent à la pizzéria Morso)