Remparts: le nouvel entraîneur-chef Éric Veilleux a trouvé ses adjoints

Le nouvel entraineur-chef des Remparts de Québec, Éric Veilleux, a complété son personnel hockey en vue de la saison 2023-2024.

Québec a annoncé mercredi que David Rodrigue et Éric Lavigne le seconderont derrière le banc tandis que Pier-Olivier Rock deviendra leur coordonnateur vidéo.

Rodrigue était coordonnateur vidéo avec les Remparts depuis 2018 et préparateur physique depuis 2015 tandis que Lavigne travaillait comme entraineur-adjoint, chargé de s'occuper des défenseurs et du désavantage numérique, avec les Tigres de Victoriaville depuis 2021. Au préalable, il avait travaillé pendant trois saisons avec le Blizzard du Séminaire Saint-François.

De son côté, Rock occupait les fonctions de coordonnateur vidéo avec les Chevaliers de Lévis, dans la Ligue de hockey M18 AAA du Québec, depuis quatre ans.

«Depuis ma nomination le 6 juillet dernier, j’ai eu l’occasion de discuter et de rencontrer plusieurs candidats et je suis aujourd’hui très heureux d’ajouter ces personnes d’expérience au sein de notre personnel hockey et d’avoir l’opportunité de travailler avec Éric, David et Paul-Olivier dès le début du prochain camp d’entraînement. Ce sont, comme moi, des passionnés de hockey et je suis convaincu que l’expérience de chacun ne pourra qu’être bénéfique pour les joueurs de notre organisation. Je suis en poste depuis deux semaines et le travail est déjà commencé avec Simon. Lors de mes rencontres avec Éric et David, j’ai adoré leur vision et je suis convaincu que tous ensemble, nous avons les outils pour diriger une équipe à la hauteur», a commenté Veilleux.

Rappelons que les Remparts étaient à la recherche de deux nouveaux adjoints à la suite des départs de Simon Gagné, devenu directeur général, et de Benoit Desrosiers qui a accepté le poste d'entraineur-chef des Olympiques de Gatineau.

L'organisation a aussi confirmé le retour de l'entraineur des gardiens de but, Pascal Lizotte.