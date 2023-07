Scandale sexuel: appel au boycottage d’un club berlinois après la visite du chanteur de Rammstein

La présence du chanteur controversé du groupe Rammstein dans une boîte de nuit bien connue de Berlin dimanche dernier a soulevé l’indignation des gens présents et des Djs; ces derniers appellent depuis au boycottage des propriétaires du club reconnu pour ses fêtes débridées.

Le quotidien allemand Tagesspiegel a rapporté dans son édition de mardi que c’est après le deuxième concert berlinois du groupe Rammstein que Till Lindermann s’est rendu dans ce club, réputé pour ses soirées technos et ses fêtes débridées, dimanche dernier.

La direction du Kitkat-Club a ensuite confirmé que l’établissement avait bel et bien reçu la visite du chanteur visé par de graves allégations d’abus sexuels ce soir-là. Il n’en fallait pas plus pour que les Djs de la scène techno berlinoise appellent au boycottage de la boîte de nuit. Ceux-ci pointent le populaire endroit du doigt pour avoir laissé entrer entre ses murs un prétendu prédateur sexuel.

Boycottage sur les réseaux sociaux

Plusieurs Djs ont utilisé les réseaux sociaux pour partager leur message au plus grand nombre. «Raveurs et DJ, boycottez enfin activement et bruyamment ce lieu!» a écrit le DJ Max Marlon sur Instagram.

«Permettre à Till Lindemann d'entrer dans un club porté sur le sexe et le défendre ensuite [...], c'est totalement ignorer les témoignages de dizaines de femmes, contre lesquels il n'y a qu'une seule voix, celle du présumé coupable», a publié le DJ Intaktogene.

La DJ Vaiana, qui jouait au Kitkat cette nuit-là, a déclaré que si elle avait été informée de la visite du chanteur, elle se serait «bien sûr exprimée fort, car l'espace soi-disant sécuritaire que le Kitkat tente d'offrir ne l’est manifestement pas du tout».

Système de prédation pour jeunes filles

Le groupe Rammstein est plongé dans la tourmente depuis que plusieurs jeunes femmes ont dénoncé un système de prédation, mis en place durant les concerts du groupe, afin de permettre au chanteur d’assouvir ses désirs sexuels. Des spectatrices ont même dit avoir été droguées à leur insu.

Le chanteur continue à nier ces accusations.

Chez nous, à la suite de l’éclatement du scandale, le directeur du FEQ, Louis Bellavance, a confirmé au Journal que Rammstein n’était plus le bienvenu au Festival d’été de Québec. L’ensemble allemand s’était produit sur les Plaines en 2016.

Rammstein poursuit sa tournée estivale des stades d’Europe.