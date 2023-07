Sean Avery: acteur dans le très attendu «Oppenheimer»

Les amateurs de hockey qui iront voir le film Oppenheimer dans les prochains jours pourraient bien reconnaître l’un des acteurs.

En effet, l’ancienne petite peste de la Ligue nationale de hockey (LNH) Sean Avery a obtenu un rôle dans le dernier film du réalisateur Christopher Nolan.

L’homme de 43 ans y incarne un météorologue, selon le site spécialisé IMDb. Comme le film ne sort en salle que vendredi, on ne sait pas si l’ancien hockeyeur a des répliques dans ce film qui porte sur la création de l’arme atomique.

C’est d’ailleurs la deuxième fois qu’Avery joue dans une création de Nolan. Dans Tenet, un film sorti en 2020, il incarnait un soldat. Il était cependant difficile de le reconnaître, puisque son corps était entièrement camouflé.

L’Ontarien a aussi été de la distribution des films Amsterdam (2022), Blackjack: The Jackie Ryan Story (2020), Spree (2020), 22 Miles (2018), Le jour des patriotes (2016) et Maurice Richard (2005), en plus des nombreux courts-métrages auxquels il a participé.

Avery a pris sa retraite de la LNH en 2012, après avoir porté les couleurs des Red Wings de Detroit, des Kings de Los Angeles, des Rangers de New York et des Stars de Dallas. Il a amassé 90 buts et 157 mentions d’aide pour 247 points en 580 parties, mais a surtout écopé de 1533 minutes de punition.