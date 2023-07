Sexualité: une nouvelle tendance les place dans l’embarras

Le «sexting», le fait de transmettre des messages ou des photos sexuellement explicites, gagne en popularité chez les plus jeunes et cela peut parfois avoir des conséquences imprévues.

Le site «News.com» a récemment mené une enquête en Australie et a découvert que 45 % des personnes de moins de 30 ans ont admis avoir envoyé ou reçu des photos explicites. Chez les 30 à 49 ans, 22 % de la population ont déjà envoyé une photo d’eux complètement nue.

Malheureusement, pour certains, le «sexting» tourne mal, comme l’a rapporté le «New York Post».

Une femme a raconté à «News.com» qu’elle s’était accidentellement trompée de destinataire. La photo d’elle nue devait être envoyée à l’homme qu’elle fréquentait, mais sa mère l’a reçu. Elle a dû vivre avec les conséquences de son erreur, puisqu’un souper était prévu avec cette dernière ce soir-là.

Une autre femme a confié qu’elle croyait vivre une histoire d’amour avec un homme, avant qu’elle ne réalise que celui-ci était confus dans ses réponses, puisqu’il pratiquait le «sexting» avec plusieurs femmes au même moment.

La psychologue Carly Dober a indiqué que, même si le «sexting» peut sembler moderne, les humains ont toujours trouvé des moyens originaux pour communiquer leur attirance.

«Dès que les humains ont pu envoyer un SMS avec les premiers téléphones portables, les gens ont commencé à utiliser cette technologie pour envoyer des messages sexuellement explicites», a-t-elle rappelé.

Carly Dober a expliqué que le nombre de personnes qui envoient des sextos augmente à mesure que la technologie est devenue plus utilisée.

«J’aime l’attention»

De son côté, Simone, une mannequin de Melbourne et experte en «sexting», a mentionné qu’elle n’envoyait pas de photo d’elle partiellement nue, à moins que le désir soit réciproque.

«J’ai toujours été dans le “sexting”, je n’envoie pas de photos de moi totalement nue, mais j’envoie des extraits sexy. J’aime l’attention que cela me procure et cela me rend très excitée», a-t-elle dit, en précisant qu’elle s’assure d’obtenir le consentement au préalable.

Elle a toutefois vécu une mauvaise expérience. Elle a accidentellement envoyé une vidéo d’elle en train de se faire plaisir à l’un de ses meilleurs amis.

À une autre occasion, Simone a dû reprendre son téléphone des mains d’un de ses proches, puisque l’appareil faisait défiler ses photos de manière aléatoire.

«De justesse!», a-t-elle dit à la blague. Selon elle, il s’agit d’une façon d’exprimer son amour envers son partenaire.

Le sexologue Chris Fox a toutefois invité la population à faire preuve de vigilance.

«Lorsque nous mettons quelque chose dans le domaine public, nous n’en avons plus le contrôle, a-t-il souligné. Je suggère toujours aux gens de ne jamais inclure de visage ou de traits distinctifs dans les photos de leur corps. C’est une mesure de sécurité pour la vie privée.»