Surprise ! Patrick Watson donnera un petit concert gratuit au parc Molson vers 19h ce soir

Admirateurs du chanteur Patrick Watson, vous avez une trentaine de minutes pour vous rendre au parc Molson dans le quartier Rosemont; l’auteur-compositeur-interprète y offrira une prestation surprise «à la bonne franquette» vers 19h-19h30, a appris Le Journal.

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir Patrick Watson chanter et jouer du piano au coin d’une rue en plein cœur d’un quartier tranquille de Montréal.

Ce mercredi soir, l’artiste derrière les succès The Great Escape, Broken et Here Comes The River se payera un petit bain de foule impromptu au coin des rues D’Iberville et Beaubien.

«J’ai gardé le tout très discret, car c’est une très petite installation et une toute petite scène, a expliqué Patrick Watson au Journal. Ce sera vraiment une toute petite performance, très humble.»

L’artiste fondateur du festival Live at Lost River – qui se tiendra du 24 au 27 août prochain au cœur de la nature de Wentworth-Nord dans les Laurentides – a consenti à ce que la nouvelle de son mini-concert surprise soit dévoilée 30 minutes avant le début de celui-ci.

Le chanteur utilisera l’un des pianos communautaires extérieurs placés dans le quartier par la Ville de Montréal.

«Je ne sais pas à quoi m’attendre, ajoute le principal intéressé. Ce sera juste pour le plaisir.»

Pour en savoir plus sur le festival de Patrick Watson Live at Lost River: https://liveatlostriver.com/