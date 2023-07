GRONDIN, Gaston



Entouré de ses proches, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 juillet 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gaston Grondin, époux de madame Johanne Guillemette. Il était le fils de feu madame Jeannette Roy et de feu monsieur Grégoire Grondin. Il demeurait à Lévis, dans le secteur Pintendre. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants : Dany (Caroline Rousseau) et Karine (Dany Turgeon); ses petits-enfants : Jérémie (Naomy), Coralie (Kevin) , Olivier (Gabrielle), Antoine et William; ses frères et sœurs : feu Marie-Jeanne (feu Réal Gagnon), Robert (Thérèse Gagné), feu Pauline (feu Georges-Édouard Labrie), Marguerite (Robert Gosselin), feu Gilles (Nicole Boucher), feu Pierrette (Michel Aubert), feu Raynald (Céline Poulin), Bertrand (feu Odette Métivier, Micheline Mercier), feu Gaétan (Sylvie Labrie), Ghislain (feu Sylvie Bureau, Carmen Métivier), Rolande (Clermont Lachance), Renée (Guy Lachance) et Andréanne (Gilles Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillemette : Lucille (Pierre Labrie), Gaétan (Jocelyne Mathieu), feu Marcel, Lise (André Fournier), feu Maurice, Doris (Gilles Houle), Céline (Rémi Lambert), Jacques, Ginette, Michel et Justine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de pédiatrie sociale de Lévis.