BOUTET, Jacques



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Boutet, époux de feu madame Pauline Shields, fils de feu madame Germaine Poirier et de feu monsieur Antonio Boutet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Jennifer Ann) et Alain (Chantal); ses petits-enfants : Sandra Lelièvre (David) et Gaby Poirier-Marois (Jade); ses arrière-petits-enfants : William, Dylan, Logan, Ely-Anne, Aria et Melianne; sa sœur Lucille Jobin (feu Gilles); ses beaux-frères Lionel Vendetti (feu Pauline) et Jules Shields (Monique); ses belles-sœurs Gabrielle Shields Giroux (feu Roland) et France Shields, ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces parents et ami(e)s.