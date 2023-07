BÉDARD, Clément



Visionnaire et jardinier de la vie, Clément fût un homme de coeur et d'exception. Amoureux de la nature, il savait transformer une simple graine en un magnifique jardin.À l'hôpital de l'enfant-Jésus, le 12 juillet à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédé monsieur Clément Bédard entouré de ses enfants qu'il adorait. Originaire de Neuville, il résidait à Saint-Georges de Beauce. Fils de feu d'Elzéar Bédard et de feu Bernadette Demers. La famille recevra les condoléances aule vendredi 21 juillet en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h30.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa compagne, Rat Khoeun et son fils Vannac Sap.; ses enfants : Ulys (Andréa Arias), José (Isabelle Busque), Saphir (Solène Jacquin), Maréva (Etienne Dubois), Valentin (Elizabeth Dumas); ses petits-enfants : Isabella, Mélia Valentina, Camilo, Rafael, Matteo, Tristan, Océane, Clémentine, Élodie, Rose, Paul et Lucy. Les mères de ses enfants, Hélène Giroux et Hélène Veilleux. Il laisse la fratrie Bédard : feu André, feu Jean-Bernard (Nicole Boisvert), feu Benoit (Rita Pépin), Céline (feu Gustave Delisle), Monique (feu Claude Mercier), feu Lucien (Hélène Benoit), feu René (Elise Levac), Marius (Lise Hardy), Claire (feu André Gagné), Françoise (Régent Hamel), Marie-Nicole (André Bélanger), Daniel (Mona Blackburn). Il laisse aussi dans le deuil ses nombreux ami(es), neveux et nièces et la grande famille des Pères Nature. La famille tient à remercier le personnel des hôpitaux de St-Georges et de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Pour cette cinquième saison dans laquelle tu es entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, nous te souhaitons, Papa, le plus beau des voyages. Aucun dons ne sera demandés, par contre faites vous plaisir, mangez bien.