BÉLANGER, Jérôme



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juillet 2023 à l'âge de 75 ans et 3 mois, a fermé les yeux pour une dernière fois monsieur Jérôme Bélanger. Il était le fils de feu Évangéliste Bélanger et de feu Irène Tanguay. Il était de Saint-Anselme.Il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline, Karyne (Richard Turgeon), feu Elvis, Sheila (Alexandre Boivin), Jessy et Joey Bélanger. Son ex-conjointe et amie inestimable, mère de ses 2 fils et pour qui il continua toujours de compter, Nancy Laflamme (Karl Hamel) ; ses petits-enfants : Thomas, Thierry, Frédérique, Britany et Déreck. Il était le frère de feu Georgette, Évangéline (feu Georges Blais), feu Régis (feu Lucienne Gosselin), Gaétane, Édouard (Andrée Bilodeau), feu Irené (Aurore Roy), Grégoire (Denise Audet), Daniel (Suzanne Bourrassa), Michèle (Clément Morin). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis où il vécut ses derniers moments. Remerciements particuliers à des personnes remarquables. Premièrement à l'équipe des soins intensifs du CHUM où il a passé 9 jours, plus particulièrement au Dr Han Ting Wang, un humain hors du commun, pour son écoute, son empathie et son dévouement exceptionnel à notre endroit et celui de notre père. Finalement, merci infiniment à monsieur Alain Busque, directeur des opérations chez Cambi et monsieur Richard Ouellet, conseiller cadre en sécurité civile et préhospitalier au CISSS-CA. Deux hommes qui ont permis de rapatrier notre père auprès des siens pour ses derniers moments. Vous faites partis de ces humains qui rendent l'impossible réalisable et nous permettent de continuer de croire en la valeur de l'être humain. Notre famille ne vous oubliera jamais… La famille organisera une petite soirée commémorative à une date et en un lieu encore indéterminé. Les personnes intéressées en seront avisées par la famille en temps et lieu.Monsieur Bélanger a été confié pour crémation à la maison funéraire