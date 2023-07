OSTIGUY, Daniel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 7 juillet 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Daniel Ostiguy, époux de madame Ghislaine Rousseau, fils de feu Germaine DeMontgaillard et de feu Maurice Ostiguy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 9 h à 10 h 45.Outre son épouse Ghislaine Rousseau, il laisse dans le deuil ses fils : Bernard (Annick Alméras) et Charles (Sandra Turgeon); ses petits-enfants : Alexandre, Marianne, Léa, Thomas et Emmanuelle; ses frères : Jacques (Pauline Verge) et Alain (feu Andrée Bouchard); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Rousseau : Hélène (Albert Paquet), Suzanne (Richard Gagné) et Carmelle Bélanger (feu André Rousseau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des départements de gériatrie et des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec, téléphone : 1-866-343-2262, www.societederecherchesurlecancer.ca.