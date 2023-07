FRENCH, Leonard



À sa résidence, le 11 juillet 2023, à l'âge de 87 ans est décédé monsieur Leonard French, époux de madame Lise Bisson. Il était le fils de feu Otto French et de feu Palma Gosselin. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romauld. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Paule (Marc Garant), Ivan et Linda (feu Roland Couture); ses petits-enfants : François Garant (Mélissa Ouellet Dumas), Kévin Garant (Karine St-Onge), Sarah Garant (Matthieu Martineau) et Marianne Couture; ses arrière-petits-enfants : Éléonore, Philippe, Logan, Maeva, Samuel, Alexis et Élodie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère l'ayant précédé : feu Donald (feu Adrienne Cantin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bisson. Sincères remerciements à tous les membres du CLSC de Saint-Romuald, ainsi qu'au personnel du Quartier Sud pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein. La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h pour recevoir les condoléances.suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Romuald.