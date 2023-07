15 ans de succès et une médaille d’or

Photos fournies par Le Corsaire

Brasseur d’exception basé sur la Rive-Sud de Québec, le Corsaire enchaîne les bonnes raisons de célébrer cet été : son 15e anniversaire de fondation et l’obtention de la plus haute récompense du milieu brassicole à l’international. Le Corsaire s’est récemment vu décerner une médaille d’or lors de la prestigieuse World Beer Cup de Nashville en mai dernier. Communément appelée les « Olympiques de la bière », la féroce compétition, tenue annuellement, rassemblait encore une fois des milliers de microbrasseries issues des quatre coins du monde et des centaines de juges internationaux, tous des professionnels du domaine. C’est la Light Lager Anne Bonny (photo en bas) qui a remporté l’or, une récompense rappelant la qualité exceptionnelle du produit. Bière blonde de type européen au caractère brûlant, légère en alcool (4 %) et en calories, elle est légèrement houblonnée et spécialement conçue pour étancher la soif. (Anne Bonny était une pirate, issue d’une famille irlandaise) En plus d’être brasseur à part entière, Le Corsaire possède deux établissements, le Pub La Traverse et le Salon Lauzon, dont le dernier permet de découvrir de nouvelles saveurs et d’explorer ses horizons. C’est en juin 2008, que Martin Vaillancourt, originaire de la Côte-de-Beaupré, mais avec un bagage d’expérience acquis outre-mer, ouvrait le Corsaire dans le secteur de la Traverse à Lévis bien avant la vague de popularité que connaissent aujourd’hui les bières locales. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Alexandre Vézina (brasseur), Martin Vaillancourt (maître brasseur et propriétaire) et Anthony Roy (brasseur).

Père et fils

Photos fournies par Les Carnavals

Félicitations à l’équipe de baseball Les Carnavals 2 Midget AA de la Capitale-Nationale (photo) qui a remporté le Tournoi 18U AA de Saint-Jean-sur-Richelieu, le week-end dernier, en disposant des Monarques de la Rive-Sud de Québec par la marque de 11-2. Le receveur des Carnavals, Édouard Lavigne fut proclamé le joueur défensif par excellence du tournoi. Sur la photo du bas, Édouard est en compagnie de son père Luc Lavigne, cet ancien lanceur et entraîneur des Patriotes de Sainte-Foy de la ligue junior élite, très fier de toute l’équipe et de son fils. Le fruit ne tombe jamais loin de l’arbre.

Un choix naturel

Photo fournie par le Blizzard

Laissez-moi revenir sur la nomination de Mikaël Tam (photo) à titre d’entraîneur-chef du club de hockey Blizzard M18 AAA du Séminaire Saint-François. Mikaël était l’entraîneur adjoint du Blizzard lors de la dernière saison et fut l’un des acteurs permettant au Blizzard de remporter le championnat canadien M18. Il succède à Mathieu Turcotte qui a pris le chemin de Blainville-Boisbriand pour y diriger l’Armada de la LHJMQ. Pour le département des opérations hockey mené par Éric Chouinard, le choix de Mikaël s’avérait tout naturel avec le rendement de l’équipe la dernière saison. La prochaine étape sera de procéder rapidement au recrutement de l’entraîneur adjoint. L’entraîneur des gardiens, Patrick Couture, a vu, pour sa part, son entente être prolongée. Le 48e camp de sélection débutera le dimanche 6 août avec quelque 40 joueurs invités qui rejoindront les vétérans afin de former l’équipe à la fin août.

Anniversaires

Photo tirée de Facebook, NHL

Peter Forsberg (photo), retraité de la LNH, premier choix des Flyers de Philadelphie (6e au total) au repêchage de 1991 et échangé aux Nordiques de Québec le 30 juin 1992 dans la mégatransaction impliquant Éric Lindros. Il n’a joué qu’une saison à Québec, en 1994-95, 50 ans... Antoine Vermette, hockeyeur québécois de la LNH à la retraite, 41 ans... Julianne Hough, auteure-compositrice-interprète, danseuse et actrice américaine connue pour avoir remporté, à deux reprises, la compétition Dancing with the Stars, 35 ans... Gisele Bündchen, super modèle brésilien et ex-madame Tom Brady, 43 ans... Michel Beaudry, animateur, chroniqueur (Journal de Québec) et humoriste, 68 ans... Carlos Santana, chanteur et guitariste, 76 ans.

Disparus

Photo fournie par les Stampeders de Calgary

Le 20 juillet 2022 : Douglas Mitchell (photo), 83 ans, ancien joueur de la Ligue canadienne de football (LCF) avec la Colombie-Britannique et Hamilton, qui est devenu commissaire de la ligue de 1984 à 1988 ainsi qu’un éminent avocat et leader communautaire de Calgary. Il a également siégé au conseil des gouverneurs de la ligue, en tant que représentant des Stampeders de Calgary... 2021 : Françoise Arnoul, 90 ans, comédienne française qui fut un sex-symbol des années 1950... 2020 : Doug Rodgers, 79 ans, judoka canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’été de 1964 dans la catégorie des poids lourds... 2019 : Peter McNamara, 64 ans, joueur de tennis australien, professionnel entre 1975 et 1987 et entraîneur national au Canada... 2017 : Chester Bennington, 41 ans, chanteur de Linkin Park... 2016 : Dominique Arnaud, 60 ans, cycliste sur route français... 2015 : Jean Alfred, 75 ans, premier Noir élu député à l’Assemblée nationale (1976 Papineau)... 2014 : Lucie F. Roussel, 51 ans, mairesse de La Prairie... 2013 : Helen Thomas, 92 ans, pionnière du journalisme et ancienne correspondante à la Maison-Blanche... 2012 : Jack Davis, 81 ans, athlète américain spécialiste du 110 mètres haies... 2011 : Lucian Freud, 88 ans, peintre britannique (petit-fils de Sigmund)... 2006 : Gérard Oury, 87 ans, acteur, scénariste et réalisateur français de cinéma... 2005 : James Doohan, 85 ans, acteur canadien, Scottie dans Patrouille du cosmos ... 1973 : Bruce Lee, 32 ans, acteur et adepte du kung-fu.