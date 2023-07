BOUCHARD, Rodrigue



À sa résidence, le 27 juin 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Rodrigue Bouchard, époux de feu madame Jeannine Robitaille. Il était le fils de feu Henri Bouchard et de feu Arthémise Bolduc. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn (Caroline Couture) et Julie (René Samson); ses petits-enfants : Christophe Bouchard, Samuel Bouchard et Jade Samson; son frère Philippe Bouchard (Rita Carrier); ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Bouchard, Robitaille, Bédard, Labrie et Métivier, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aude 11 h à 13 h pour recevoir les condoléances.