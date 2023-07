RANCOURT, Anita Gilbert



Entourée de sa famille, le 7 juillet 2023 au CHSLD de Sainte-Marie s'est endormie paisiblement à l'âge de 93 ans Mme Anita Gilbert. Elle était l'épouse de feu M. Gaston Rancourt et demeurait à Scott. La famille vous accueillera au:pour recevoir les condoléances le samedi 22 juillet 2023 de 10h à 11h45.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Richard (Ginette Linteau), Viviane (Simon Gaudreau), Lise, Brigitte (feu Louis Poulin), Marquis (Marie-Claude Proulx) et Karlyne (Jean Christophe Boureau); ses petits-enfants : Sammy Rancourt, Josée, David et Pierre Gaudreau, Alyson Rancourt, Anne-Julie, Jean-Philip, Antoine et Isabelle Rancourt-Poulin ainsi que Jamie-Lee et Dylan Rancourt; ses arrière-petits-enfants : Alexia, Lorie et Tommy Rancourt, Jayden Gaudreau, Emy-Jade et Lily-Rose Levesque, Kayla Rancourt ainsi que Nathan Mathieu; ses frères et sœurs : Irène (feu Marc-Yvon Poulin) et feu Jean-Louis (Françoise Lessard) et est allée rejoindre : Adrienne, Marguerite, Juliette (Henri-Louis Rodrigue), Rachelle (Éleucipe Veilleux), Adrien, Lucien (Françoise Roy), Émilienne (Charles-Eugène Rancourt, Gilberte Nadeau) et Cécile (Gaston Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs : Ghyslaine et Marc-André (Suzanne Matte) et est allée rejoindre : Fernand (Jacqueline Gosselin), Marie-Louis, Rita, Marie-Marthe (Marcel Paré), Marguerite (Fernand Cloutier), Françoise (Paul-Émile Poulin), Monique (Eugène Morin), Alice (Armand Gervais), Paul-Henri, Jean-Noël (Jeanne-Berthe Rondeau), Charles-Eugène (Émilenne Gilbert, Gilberte Nadeau), Carmen (Paul Ferland), Lucille (Benoit Grenier), Georgette, Roger (Louisette Fecteau) et Claude. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches seraient appréciés.https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don