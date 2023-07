NADEAU, Clermont



A l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 30 juin 2023 à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Clermont Nadeau. Né à St-Alexandre de Kamouraska le 25 avril 1943, il était le fils de feu monsieur Freddy Nadeau et feu madame Yvonne Soucy. Il était l'époux de madame Jacqueline St-Onge. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, son fils Richard et sa bru Julie Landry. Mr Nadeau laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs : Gilbert, Bertrand, Raynald, Yvette et Marie-Reine. Ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses deux petit-fils Nathan et Gaël Nadeau. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 13h30 à 16h30.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à leur père.