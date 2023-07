ROY BRETON, Lucienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lucienne Breton, épouse de feu Georges Roy. Elle était la fille de feu Paul Breton et de feu Rosanna Labrecque. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères: Adrienne (feu Philippe Comeau), feu Émilienne (feu Clément Vermette), feu Lucien (Louisette Labonté), feu Adrien, feu Henri (Léonide Raby), Juliette, Émilien (Cécile Tanguay), Fernande (Raymond Labonté), Thérèse (Urgel Gagnon), feu Denis (Mariette Roy), Denise et feu Clarisse; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: feu Lucien (feu Colette Pouliot), Pauline (feu Roger Asselin), feu Raymond (feu Aline Carrier), feu Donat (feu Thérèse Pouliot), feu Marie-Marthe (feu Joseph Bernard), feu Gisèle, feu Bernadette, feu Égide (feu Monique Martineau), Bibiane (feu Philippe Dallaire), feu Marius, Anita (feu Gaston Lessard), Monique (feu Rodrigue Bilodeau) (Gaston Bérubé), Alice (feu Fernand Fournier) et Denise (feu Michaël Dussault). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence Charles Couillard de St-Charles pour les bons soins. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la