VALLÉE, Valmont



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 10 juillet 2023, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Valmont Vallée, époux de madame Colette Leclerc. Il était le fils de feu dame Joséphine Doire et de feu monsieur Francis Vallée. Il demeurait à Saint-Romuald.Outre son épouse Colette, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Pierre (Pierre-Luc Lafrance) et Simon (Nathalie Tremblay); ses petits-enfants Mathis, Jonathan, Samuel, Dominic et Frédéric; ses frères et soeurs Rock (feu Armélia Vallée), Carole, feu Jules et feu Hélène (Jean-Maurice Allaire); ses beaux-frères et belles-soeurs Michel Leclerc (Francine Parent), feu Pierre Leclerc (feu Claudette Tomassin) et Nicole Leclerc (Gilles Potvin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.La famille tient à remercier le docteur Ross ainsi que le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, site web : www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles sur place.