CHABOT, Yolande



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 7 juin 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Yolande Chabot, épouse de feu monsieur Jean Brousseau, fille de feu madame Régina Bédard et de feu monsieur Édouard Chabot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 13 h.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". La mise en niche des cendres se fera au mausolée Catherine de St-Augustin à 14 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétane, Yves (Venise), Sylvie ; ses petites-filles qu'elle aimait tendrement: Laurie (Benoît), Marianne (Yohan), Rosalie (Dan). Elle était la sœur de feu Florient (feu Ghyslaine), feu Adéline (feu Rosario), feu Angéline (feu Paul), feu Yvette (feu Jean-Paul), Rose (feu Édouard), feu Noël (Rachelle), feu Alberic (Thérèse), feu Gérald (Colette), feu Herman (Marcel), feu Normand (Anita), Gisèle (Roland) et feu Florianne (Guy). Elle laisse également dans le deuil de la famille Brousseau : Jeannine (feu René), Micheline (feu Robert). Sont aussi laissés dans le deuil les membres de la famille Turgeon chez qui elle a passé 18 ans de sa vie. La famille tient à remercier la Dre Julie Lanouette, le 7e étage et les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel de la résidence Chartwell Louis XIV. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Schriners. Les proches qui souhaitent offrir des fleurs sont invités à récupérer leur bouquet après la cérémonie.